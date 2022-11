La Chine reste invaincue, l’Inde à la quatrième place

La Chine est devenue la seule équipe invaincue après la deuxième journée du Championnat du monde d’échecs par équipe masculin 2022 à Jérusalem lundi.

La Chine a battu l’Ukraine 3-1 et les Pays-Bas 3,5-0,5 dans le Groupe A à six équipes, portant son record à huit points en quatre matches et assurant sa place en quarts de finale avec un tour à jouer.

Bai Jinshi et Li Di ont marqué 3,5 points en quatre matchs pour la Chine jusqu’à présent, tandis que Xu Xiangyu a marqué trois points, rapporte Xinhua. Le capitaine chinois Wen Yang, médaillé d’or du Championnat du monde par équipe 2017, a déclaré à Xinhua que l’équipe était très jeune et que c’était la première fois que certains joueurs participaient à une compétition internationale.

“Les résultats obtenus par l’équipe jusqu’à présent dépassent les attentes”, a-t-il ajouté.

L’Ukraine, qui a fait match nul 2-2 avec l’Espagne, et la France, qui a fait match nul 2-2 avec l’Espagne et battu l’Afrique du Sud 3,5-0,5, ont également assuré leur place en quarts de finale, les deux équipes étant actuellement à cinq points.

L’Espagne (quatre points) et les Pays-Bas (deux points) se disputeront la dernière place pour les quarts de finale du groupe A, tandis que l’Afrique du Sud reste sans victoire après quatre tours.

Dans le groupe B, l’Ouzbékistan a assuré sa place en quart de finale avec six points, après avoir battu les États-Unis 2,5-1,5 et l’Inde 3,5-0,5.

Javokhir Sindarov a jusqu’à présent marqué 3,5 points pour l’Ouzbékistan, et son coéquipier Jahongir Vakhidov a ajouté trois points.

L’Azerbaïdjan a chuté à la deuxième place avec cinq points après avoir perdu 2,5-1,5 contre l’Inde et fait match nul 2-2 contre la Pologne. Israël s’est hissé à la troisième place avec quatre points, après un match nul 2-2 contre la Pologne et une victoire 2,5-1,5 contre les États-Unis.

L’Inde est quatrième avec quatre points, devant la Pologne avec trois points et les États-Unis avec deux points.

Le dernier match de la compétition, organisé par la Fédération internationale des échecs (FIDE), se jouera vendredi.

