La Chine resserre l’accès à la place Tiananmen à l’occasion de l’anniversaire des manifestations pro-démocratie de 1989

BEIJING (AP) – La Chine a resserré dimanche l’accès déjà strict à la place Tiananmen dans le centre de Pékin, jour anniversaire des manifestations pro-démocratie de 1989.

À Hong Kong, qui avait été le dernier territoire sous contrôle chinois à organiser des commémorations, la police a arrêté au moins deux manifestants à la veille de l’anniversaire au parc Victoria.

Le grand espace public avait été le théâtre d’un rassemblement annuel aux chandelles pour se souvenir des centaines ou des milliers de morts lorsque les chars de l’armée et l’infanterie sont descendus dans le centre de Pékin dans la nuit du 3 juin au matin du 4 juin 1989.

Les discussions sur les événements ont longtemps été supprimées en Chine et sont devenues de plus en plus interdites à Hong Kong depuis qu’une loi radicale sur la sécurité nationale a été imposée en juin 2020, interdisant de fait à quiconque d’organiser des événements commémoratifs.

Le bilan des violences de 1989 reste inconnu et le Parti communiste harcèle sans relâche ceux qui, chez eux ou à l’étranger, cherchent à garder vivant le souvenir des événements.

À Pékin, des mesures de sécurité supplémentaires ont été observées autour de la place Tiananmen, qui a longtemps été entourée de contrôles de sécurité exigeant que ceux qui entrent présentent une pièce d’identité. Ceux qui passaient à pied ou à vélo sur l’avenue Changan au nord de la place ont également été arrêtés et contraints de présenter une pièce d’identité. Ceux qui avaient des visas de journaliste dans leurs passeports ont été informés qu’ils avaient besoin d’une autorisation spéciale pour même approcher la zone.

Pourtant, des foules de touristes ont été vues visiter le site emblématique, avec des centaines faisant la queue pour entrer sur la place.

Avant l’anniversaire, un groupe de mères qui ont perdu leurs enfants lors de la répression de Tiananmen ont demandé réparation et publié une déclaration renouvelant leur appel à « la vérité, l’indemnisation et la responsabilité ».

Human Rights Watch a appelé le gouvernement chinois à reconnaître sa responsabilité dans le meurtre de manifestants pro-démocratie.

« Le gouvernement chinois continue d’échapper à toute responsabilité pour le massacre de Tiananmen vieux de plusieurs décennies, qui a enhardi sa détention arbitraire de millions de personnes, sa censure et sa surveillance sévères, et ses efforts pour saper les droits à l’échelle internationale », a déclaré Yaqiu Wang, chercheur principal sur la Chine à Human Rights Watch. , a déclaré dans un communiqué.

The Associated Press