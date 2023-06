La Chine resserre l’accès à la place Tiananmen à l’occasion de l’anniversaire des manifestations pro-démocratie de 1989

La Chine a resserré dimanche l’accès déjà strict à la place Tiananmen dans le centre de Pékin, jour anniversaire des manifestations pro-démocratie de 1989.

À Hong Kong, qui avait été le dernier territoire contrôlé par la Chine à organiser des commémorations, huit personnes, dont des militants et des artistes, ont été arrêtées à la veille du 34e anniversaire de la répression, une décision soulignant le rétrécissement de la liberté d’expression dans la ville.

La police a déclaré samedi soir dans un communiqué que quatre personnes avaient été arrêtées pour avoir prétendument troublé l’ordre dans les espaces publics ou commis des actes avec une intention séditieuse. Quatre autres personnes ont été emmenées, soupçonnées d’atteinte à l’ordre public. Les autorités n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires samedi.

Le grand espace public avait été le théâtre d’un rassemblement annuel aux chandelles pour se souvenir des centaines ou des milliers de morts lorsque les chars de l’armée et l’infanterie sont descendus dans le centre de Pékin dans la nuit du 3 juin au matin du 4 juin 1989.

Les discussions sur les événements ont longtemps été supprimées en Chine et sont devenues de plus en plus interdites à Hong Kong depuis qu’une loi radicale sur la sécurité nationale a été imposée en juin 2020, interdisant de fait à quiconque d’organiser des événements commémoratifs.

Le bilan des violences de 1989 reste inconnu et le Parti communiste harcèle sans relâche ceux qui, chez eux ou à l’étranger, cherchent à garder vivant le souvenir des événements.

À Pékin, des mesures de sécurité supplémentaires ont été observées autour de la place Tiananmen, qui a longtemps été entourée de contrôles de sécurité exigeant que ceux qui entrent présentent une pièce d’identité. Ceux qui passaient à pied ou à vélo sur l’avenue Changan au nord de la place ont également été arrêtés et contraints de présenter une pièce d’identité. Ceux qui avaient des visas de journaliste dans leurs passeports ont été informés qu’ils avaient besoin d’une autorisation spéciale pour même approcher la zone.

Pourtant, des foules de touristes ont été vues visiter le site emblématique, avec des centaines faisant la queue pour entrer sur la place.

Avant l’anniversaire, un groupe de mères qui ont perdu leurs enfants lors de la répression de Tiananmen ont demandé réparation et publié une déclaration renouvelant leur appel à « la vérité, l’indemnisation et la responsabilité ».

Human Rights Watch a appelé le gouvernement chinois à reconnaître sa responsabilité dans le meurtre de manifestants pro-démocratie.

« Le gouvernement chinois continue d’échapper à toute responsabilité pour le massacre de Tiananmen vieux de plusieurs décennies, qui a enhardi sa détention arbitraire de millions de personnes, sa censure et sa surveillance sévères, et ses efforts pour saper les droits à l’échelle internationale », a déclaré Yaqiu Wang, chercheur principal sur la Chine à Human Rights Watch. , a déclaré dans un communiqué.

Alors que Hong Kong, une ancienne colonie britannique remise à la domination chinoise en 1997, utilise les lois anti-sédition de l’époque coloniale pour réprimer la dissidence, la persistance de voix non conformes « met à nu la futilité des tentatives des autorités pour imposer le silence et l’obéissance », a déclaré Amnesty International.

« La campagne honteuse du gouvernement de Hong Kong pour empêcher les gens de célébrer cet anniversaire reflète la censure du gouvernement central chinois et est une insulte aux personnes tuées lors de la répression de Tiananmen », a déclaré Amnesty.

Les autorités nommées par Pékin à Hong Kong ont bloqué le mémorial de Tiananmen au cours des trois dernières années, invoquant des raisons de santé publique. En 2020, des milliers de personnes ont défié une interdiction de la police d’organiser l’événement.

Malgré la levée de la plupart des restrictions liées au COVID-19, la commémoration publique de la ville cette année a été mise en sourdine en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin qui a poursuivi ou réduit au silence de nombreux militants de Hong Kong. Trois chefs du groupe qui organisaient la veillée ont été accusés de subversion en vertu de la loi. Le groupe lui-même a été dissous en 2021, après que la police l’a informé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir travaillé pour le compte de groupes étrangers, une accusation que le groupe a démentie.

Après la promulgation de la loi radicale à la suite de manifestations massives en 2019, les spectacles visuels liés à Tiananmen, y compris les statues dans les universités, ont également été supprimés. Plus récemment, des livres présentant les événements ont été retirés des étagères des bibliothèques publiques.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était légal de pleurer la répression en public en tant qu’individu, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que si quelqu’un enfreignait la loi, « bien sûr, la police devra agir ».

De nombreux Hongkongais, qui ne savaient pas ce que les autorités pourraient considérer comme subversif, ont tenté de marquer l’événement de manière discrète dimanche.

Au parc Victoria, les scènes de rassemblement populaire pour la démocratie ont été remplacées par un carnaval organisé par des groupes pro-Pékin pour marquer la rétrocession de la ville à la Chine en 1997. Les organisateurs disent qu’il comportera un bazar avec de la nourriture de toute la Chine.

Le radiodiffuseur public RTHK a indiqué qu’il avait compris que la police déploierait jusqu’à 6 000 agents pour patrouiller dans les rues, y compris le parc Victoria et le siège du gouvernement.