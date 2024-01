La Chine « resserre la vis » sur son armée ; Des règles strictes pour les meilleurs commandants de l’APL, plus sévères que l’ère Mao

OPED par le lieutenant-général PR Shankar (retraité)

La proclamation du Parti communiste chinois depuis l’époque de Mao était que le Parti devait contrôler les armes. Tous les dirigeants, passés et présents, se sont efforcés de maintenir l’APL sous contrôle politique.

Xi Jinping a porté ce mandat à un nouveau niveau. D’un certain point de vue, il semble que les purges de Xi Jinping renforcent le contrôle des armes à feu. Cependant, lorsqu’on l’analyse dans une perspective plus large, il y a plus que ce que l’on voit.

La récente purge de neuf généraux de l’APL par Xi Jinping a fait la une des journaux internationaux. Deux d’entre eux ont supervisé les lancements de satellites et les missions spatiales habitées. Un amiral a joué un rôle déterminant dans l’expansion de l’empreinte de la Chine en mer de Chine méridionale.

Un commandant de la PLARF a également participé à l’élaboration de la politique nucléaire chinoise. Cinq d’entre eux étaient d’anciens commandants de haut rang ou en activité de la PLARF. Deux de ces neuf ont servi dans la Commission militaire centrale (CMC).

À tout cela s’ajoute le limogeage de trois hauts dirigeants de NORINCO (China North Industries Group Corporation) et de China Aerospace Science and Technology Corporation. En outre, un ancien président de China Ship Building Industry a été emprisonné.

Le tableau des honneurs est énorme cette fois. Cette répression ciblée a des ramifications politiques qui vont au-delà de la simple corruption. Il y a beaucoup de défauts dans le PLA.

L’impression que tout était anormal et que quelque chose d’inhabituel s’était produit est apparue en juin 2023. Le South China Morning Post a rapporté que l’APL a publié des règles « sans précédent » pour la vie sociale des hauts commandants, une démarche qui n’avait pas été tentée « même à l’époque de Mao Zedong ».

Ces règles visaient à contrôler les activités sociales des officiers supérieurs de l’APL en activité et à la retraite. Ils ont établi un code de conduite pour traiter avec les responsables du Parti communiste, les organismes gouvernementaux et les entreprises publiques, les organisations sociales, les médias, les organismes universitaires et de recherche, les minorités ethniques et les groupes religieux, les institutions étrangères, les membres de la famille et les personnes qu’ils pourraient rencontrer. en ligne. Ces règles strictes signifiaient que les meilleurs canons de l’APL pouvaient à peine parler à leurs images !

Peu de temps après, l’enfer s’est déchaîné en juillet 2023 lorsque Xi a procédé sans ménagement à une série de limogeages très médiatisés. Trois hauts généraux de la PLARF ont été largués. Qin Gang, le ministre des Affaires étrangères, et Li Shangfu, le ministre de la Défense, triés sur le volet par Xi Jinping et intronisés dans les portails sacrés du Comité permanent du Politburo, ont depuis lors disparu de la vue du public.

Dans le même temps, il est également apparu que l’on ignorait également où se trouvait l’ancien ministre de la Défense, Wei Fenghe. Il n’a pas été revu depuis. En outre, il a été annoncé que le lieutenant général Wang Shaojun était décédé d’une maladie inconnue après un retard inexpliqué de trois mois. Il était responsable de la sécurité des hauts dirigeants du pays et était aux côtés de Xi Jinping lors de sa visite à Hong Kong en 2017.

À la même époque, en juillet, Xi a convoqué les hauts gradés militaires de l’APL à Pékin et leur a lu l’acte anti-émeute. Il leur a déclaré : « La loyauté envers le parti est au cœur des objectifs des forces armées. » Le PLA Daily a fait écho à son appel à une discipline politique stricte pour éviter les revers et les pertes.

Xi Jinping mettait l’APL sur la bonne voie pour se conformer aux diktats du Parti communiste. Après tout, le parti doit « contrôler les armes ». Il était évident que Xi Jinping et la Chine étaient menacés au-delà de la normale pour qu’il convoque une telle réunion et en fasse ensuite la publicité !

En août 2023, l’indication selon laquelle les pots-de-vin et la corruption affectaient la qualité des équipements PLA est apparue au grand jour. Le général Zhang Youxia, premier vice-président de la Commission militaire centrale de Chine, a tenu une réunion de deux jours.

Il a appelé le système d’approvisionnement militaire et de développement technologique de l’APL à améliorer « la qualité de nos armes… afin que nous puissions gagner des batailles, renforcer notre capacité de combat et protéger la vie de nos soldats ».

Il a également exhorté les participants à la réunion à « approfondir la rectification des contrôles de qualité des fournitures actives ». Très clairement, alors que les procédures de l’APL se renforçaient, le manque de qualité et la dégradation de l’état de préparation opérationnelle de sa force de fusées étaient au grand jour.

La purge militaire doit également être considérée dans le contexte de la purge plus large en cours. Presque tous les secteurs en Chine ont été critiqués. La finance, les entreprises publiques, les chemins de fer, l’énergie, les sports, le tabac, l’agriculture, la santé et les infrastructures ont tous été ciblés par les chasseurs de corruption de Xi.

Selon les derniers rapports, Xi a donné carte blanche à ses agents anti-corruption. Il leur a personnellement demandé de ne faire preuve d’aucune pitié dans cette bataille « sévère et complexe » et de poursuivre la « purification persistante de l’écosystème politique ».

Il a également appelé à des « sanctions plus lourdes » et à se concentrer sur les zones « à haut risque ». La pensée de Xi appelle à une « auto-révolution ». Des confessions publiques dans les meilleures traditions du maoïsme sont mises en pratique.

La bureaucratie militaire se concentre, du moins en apparence, sur la corruption liée à la vente de positions et au détournement de fonds dans les départements et contrats logistiques. Tout cela compromet la préparation militaire.

Quelle est la différence entre les purges précédentes et actuelles ? Les purges précédentes avaient pour but de remettre le Parti en selle pour « contrôler les armes ». Ces purges sont différentes. D’une part, la fréquence, l’intensité et le niveau ont énormément augmenté.

Ces événements se produisent alors que rien ne semble aller dans le sens de la Chine. Son économie est en difficulté. Le mécontentement politique est clairement dans l’air. Au cours de la dernière année et demie, des rumeurs de tentatives de coup d’État et d’assassinat ont circulé.

Xi Jinping a parlé de révolutions de couleur et d’ingérences extérieures. Il a à peine voyagé hors de Chine. Lorsqu’il l’a fait, ses mouvements ont été enveloppés de secret de peur qu’il ne connaisse le sort de Prighozin ou de Lin Biao. Xi Jinping se sent-il personnellement menacé ? Eh bien, il devrait l’être pour toutes les purges qu’il a effectuées.

Regardez-le quand même. Ces purges massives pourraient viser à éradiquer la corruption, l’incompétence professionnelle ou la déloyauté politique. Tout cela indique qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans le PLA.

Cela pourrait être dû à un manque de confiance mutuelle entre Xi et son armée. Il peut s’agir d’un équipement ou d’un moral de mauvaise qualité en raison d’une corruption généralisée. Il pourrait s’agir d’un manque de leadership et d’un manque de cohésion au niveau du commandement.

Des forces extérieures auraient pu infiltrer la direction de l’APL. Il pourrait s’agir de jeux de pouvoir et de querelles politiques. Il pourrait s’agir pour Xi d’éliminer toute trace de concurrence. Cela pourrait être tout ce qui précède en morceaux. Dans tous les cas, ces purges portent atteinte à l’efficacité opérationnelle de l’APL.

Quel sera le résultat ? Xi devra constamment regarder par-dessus son épaule et s’inquiéter de savoir si l’APL pourra tenir ses promesses le moment venu. Par conséquent, ses ambitions mondiales doivent être tempérées, d’autant plus que ses outils de pointe de projection de puissance internationale – le PLARF et le PLASSF – sont soumis à un examen minutieux.

Cette situation est aggravée par le fait que les hauts dirigeants de l’APL et les dirigeants de la plupart des secteurs de l’économie ont été licenciés ces derniers temps. L’effet débilitant sur les outils les plus importants du hard power – l’économie, la diplomatie et l’armée – est révélateur.

On ne peut pas continuer à supprimer le leadership à tous les niveaux et continuer à s’attendre à ce que le système fonctionne à plein régime. Le contraire est vrai. Tous les cylindres du système chinois ont des ratés ! C’est une question de point de vue si le parti contrôle le Gun ou si l’on joue à la roulette russe aux caractéristiques chinoises.

Tout cela devrait logiquement mettre sur la glace les ambitions mondiales de la Chine. Cependant, Xi Jinping est fait d’une matière robuste. En homme idéologique qu’il est, il ne lâchera rien. Il poursuivra son rêve de rajeunir la nation chinoise et d’établir un monde sino-centré, quoi qu’il arrive. Tous les indices vont dans ce sens.

En conséquence, l’Inde doit être reléguée à la Chine, qui est instable à l’intérieur et agressive à l’extérieur avec un comportement mercantiliste massif. Le danger surviendra lorsque Xi voudra se détourner de ses dissensions internes et s’extérioriser militairement avec son arme bancale. L’Inde doit faire attention à cela !