La Chine reproduit la “bulle” olympique de Pékin pour un événement sportif rare

La Chine reproduira sa bulle olympique sécurisée par Covid lorsqu’elle accueillera son premier grand événement sportif international depuis les Jeux d’hiver de Pékin – les organisateurs l’appelant un «tour en montagnes russes».

Chengdu, qui était jusqu’à récemment bloquée et a également été secouée par un tremblement de terre au début du mois, organisera les championnats du monde de tennis de table par équipe à partir de vendredi pendant 10 jours.

Tout comme les Jeux olympiques et paralympiques de Pékin en février-mars, le tournoi se déroulera en “boucle fermée” pour satisfaire aux politiques strictes de zéro-Covid qui ont vu la plupart des autres grands événements sportifs en Chine annulés tout au long de la pandémie.

Le directeur général de l’ITTF, l’instance dirigeante du tennis de table, l’a qualifié de “l’un des événements de tennis de table les plus – sinon les plus complexes et les plus importants – de l’histoire de l’ITTF”.

Près de 1 300 personnes seront enfermées dans la bulle des championnats.

“La route vers Chengdu était en effet cahoteuse ou en montagnes russes”, a déclaré Steve Dainton.

La compétition a été repoussée une fois en raison d’une recrudescence des cas de coronavirus provoquée par la variante Omicron en début d’année.

Puis, à moins d’un mois de la fin, la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, s’est retrouvée sous un verrouillage strict qui a fermé les écoles, perturbé les entreprises et contraint les habitants à rester chez eux pendant plus de deux semaines.

“Évidemment, nous recherchions également des éventualités si finalement nous ne pouvions pas y arriver, mais… la popularité et l’histoire de notre sport en Chine nous ont toujours donné un fort sentiment d’espoir”, a déclaré Dainton.

La présidente de l’ITTF, Petra Sorling, a déclaré que “les mots ne peuvent exprimer” l’excitation suscitée par le coup d’envoi du tournoi.

“Restrictions strictes”

Plus de 250 joueurs de tennis de table du monde entier, y compris des États-Unis, sont arrivés sur des vols spécialement affrétés.

Eux, ainsi que les entraîneurs, les officiels et les autres membres du personnel, seront en boucle fermée pendant toute la durée des championnats.

Ils séjourneront dans des hôtels spécifiques, seront transportés vers et depuis les lieux de l’événement et devront passer un test PCR tous les jours.

Jusqu’à présent, l’ITTF a déclaré que tous les participants avaient été testés négatifs depuis leur arrivée.

“C’est formidable que nous puissions jouer ce championnat même si les restrictions sont strictes”, a déclaré le Suédois Kristian Karlsson, cité par le site Internet de l’ITTF.

Comme pour les Jeux d’hiver de Pékin, les billets n’ont pas été mis en vente au public et les spectateurs seront plutôt triés sur le volet par les organisateurs.

Les hôtes chinois sont les champions en titre des épreuves masculines et féminines et historiquement la force dominante dans les deux.

Les champions olympiques en titre Ma Long et Chen Meng, ainsi que les actuels numéros un mondiaux Fan Zhendong et Sun Yingsha, font tous partie de l’équipe locale.

La Chine était censée accueillir les Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou, mais ils ont été repoussés à l’année prochaine à cause de Covid.

Le football de la Coupe d’Asie était prévu pour l’année prochaine, mais la Chine s’est déjà retirée de son organisation.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici