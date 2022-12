La Chine reproche au Royaume-Uni de ne pas avoir rempli “l’obligation internationale”

Pékin a appelé les responsables britanniques à annuler une décision qui bloque la construction d’une immense nouvelle ambassade à Londres

Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé les responsables britanniques de se soustraire à leurs obligations diplomatiques en bloquant le projet de Pékin de construire une nouvelle ambassade massive près de Tower Bridge à Londres.

“Il convient de souligner que les pays hôtes ont l’obligation internationale de faciliter et de soutenir la construction de locaux de missions diplomatiques”, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère dans un communiqué. “La partie chinoise exhorte la partie britannique à remplir ses obligations pertinentes.”

Le problème est la décision unanime prise la semaine dernière par le conseil de Tower Hamlets de refuser à la Chine l’autorisation de construire un “super ambassade” sur le site de l’ancienne Monnaie Royale. Le gouvernement chinois aurait acheté le terrain de 700 000 pieds carrés pour 255 millions de livres sterling en 2018 et prévoit de construire une nouvelle ambassade qui serait 10 fois plus grande que ses installations actuelles près de Paddington.

“Pour améliorer les conditions de travail et de vie du personnel diplomatique de l’ambassade de Chine au Royaume-Uni, la partie chinoise a acheté les nouveaux locaux de l’ambassade dans le quartier londonien de Tower Hamlets”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. «Cela a été mené conformément aux normes internationales et a reçu le consentement du côté britannique. La demande de planification pour les nouveaux locaux de l’ambassade a été réalisée sur la base des lois et réglementations locales, ce qui comprend des analyses techniques approfondies sur la sécurité et d’autres questions.

Le conseil local a rejeté le plan, malgré une recommandation d’approbation des conseillers, au moins en partie pour des raisons de sécurité. La décision est également intervenue la même semaine que le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le “l’âge d’or” des relations entre le Royaume-Uni et la Chine avaient pris fin, ainsi qu’à un moment où Pékin était en proie à ses pires troubles civils depuis les manifestations de 1989 sur la place Tiananmen.

Le législateur britannique Iain Duncan Smith a accusé les responsables chinois d’ignorer la “processus de planification démocratique” et a déclaré que l’administration de Sunak ne pouvait pas simplement rejeter le rejet par le conseil du projet d’ambassade. “J’espère personnellement que le refus sera confirmé”, Smith a déclaré au Telegraph. « La chose est mauvaise à bien des égards. C’est un risque pour la sécurité, et c’est à deux pas de Whitehall.

Cependant, le maire de Londres Sadiq Khan et le secrétaire britannique au logement Michael Gove ont le pouvoir d’intervenir dans l’affaire. Une telle démarche déclencherait une enquête publique, qui pourrait s’éterniser pendant plus d’un an.