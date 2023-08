La Chine reproche à l’Italie de s’être retirée de « la Ceinture et la Route » — RT World News

Le Premier ministre Giorgia Meloni a fait allusion à la possibilité de retirer le pays du réseau mondial d’infrastructures commerciales

Le ministère chinois des Affaires étrangères a fustigé «certaines forces» au sein du gouvernement italien sur les efforts perçus de Rome pour se retirer de la participation à l’initiative Ceinture et Route de Pékin.

Le « battage médiatique malveillant« créé par le gouvernement du Premier ministre Giorgia Meloni »va à contre-courant de l’histoire et blessera les autres sans en profiter [itself]», a déclaré vendredi le ministère dans un communiqué.

La déclaration de la Chine fait suite à la dénonciation par le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, de la décision de l’Italie en 2019 de rejoindre le vaste réseau commercial international en tant que « acte improvisé et atroce» dans une interview accordée au Corriere della Sera la semaine dernière, dans laquelle il a ouvertement discuté de la manière dont Rome pourrait abandonner les 29 accords qu’elle a signés avec Pékin sans détruire les relations entre les deux pays.

« La question aujourd’hui est : comment revenir à pied [from the BRI] sans nuire aux relations. Car c’est vrai que la Chine est un concurrent, mais c’est aussi un partenaire« , a-t-il déclaré au journal.

Le ministre a semblé inquiet que l’Italie soit le seul pays européen et le seul pays du G7 à rejoindre la ceinture et la route, notant que les exportations italiennes vers la Chine n’ont augmenté que légèrement tandis que les importations chinoises ont triplé.















Dans une interview à Fox News le mois dernier, Meloni a également souligné le statut aberrant de Rome, le décrivant comme un « paradoxe » que si l’Italie n’est pas le pays du G7 avec le plus de commerce avec la Chine, c’est le seul membre de cette alliance à avoir rejoint la Ceinture et la Route.

La Premier ministre a déclaré qu’elle prendrait une décision avant décembre sur l’opportunité de se retirer du projet, reconnaissant que des discussions avec le gouvernement chinois et le parlement italien étaient nécessaires avant de prendre des mesures irréversibles.

Les commentaires de Meloni font suite à sa visite à Washington, au cours de laquelle elle a reconnu avoir discuté de la participation de l’Italie à l’initiative chinoise avec le président américain Joe Biden, bien qu’elle ait insisté sur le fait que les États-Unis ne dirigent pas la politique italienne à l’égard de la Chine.

Washington a exercé une pression importante sur ses alliés pour qu’ils se dégagent des partenariats et des accords économiques avec Pékin, même si la prétendue alternative du G7 à la Ceinture et à la Route, le Partenariat pour l’infrastructure et l’investissement mondiaux, n’a été lancée que l’année dernière et n’a rien à voir avec l’international profil de son concurrent.

L’initiative « la ceinture et la route » de la Chine vise à reconstruire d’anciens liens commerciaux reliant le pays à des partenaires en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, ainsi qu’à des pays plus proches. L’initiative a engendré plus de 3 000 projets d’infrastructure dans plus de 150 pays et attiré des investissements d’environ 0,91 billion d’euros (1 billion de dollars). Selon la Banque mondiale, il contribuera à mettre fin à la pauvreté pour près de 40 millions de personnes.