La Chine réprime les services liés à la crypto dans la guerre en cours contre le bitcoin

La banque centrale de Chine a annoncé mardi avoir appelé à la fermeture d’une entreprise qui « était soupçonnée de fournir des services logiciels pour les transactions en monnaie virtuelle ». La déclaration, publié par le bureau de Pékin de la Banque populaire de Chine, a également averti les institutions de ne pas fournir d’autres services liés à la monnaie virtuelle, y compris la fourniture de locaux commerciaux ou de marketing. S’en prendre aux monnaies numériques n’a rien de nouveau pour l’État autoritaire. En 2013, le pays a ordonné aux fournisseurs de paiement tiers de cesser d’utiliser le bitcoin. Les autorités chinoises ont mis un terme aux ventes de jetons en 2017 et se sont engagées à continuer à cibler les échanges cryptographiques en 2019. Mais généralement, chaque fois que Pékin s’en prend à l’industrie de la cryptographie, l’aiguillon s’est estompé et les règles ont fini par s’assouplir. Cette fois, cependant, semble être différent. En mai, la Chine a interdit aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés à la cryptographie. En juin, il y a eu des arrestations massives en Chine de personnes soupçonnées d’utiliser des crypto-monnaies de manière néfaste. Le même mois, les régulateurs ont intensifié la pression sur les banques et les entreprises de paiement pour qu’elles cessent de fournir des services de crypto-monnaie, et Weibo, le Twitter de la Chine, comptes suspendus liés à la cryptographie. En juillet, la moitié des mineurs de bitcoins dans le monde sont maintenant devenus sombres suite à l’appel de Pékin à une répression sévère de l’extraction et du commerce de bitcoins. « Le gouvernement chinois fait tout ce qu’il peut pour s’assurer que le bitcoin et les autres crypto-monnaies disparaissent des systèmes financiers et de l’économie chinois », a déclaré Fred Thiel, PDG de Marathon Digital Holdings et membre du Bitcoin Mining Council.

Pourquoi maintenant?

Alors pourquoi la Chine a essentiellement déclaré la guerre aux crypto-monnaies en 2021 ? « Nous nous posons tous la question », a déclaré Nic Carter, partenaire fondateur de Castle Island Ventures. Une théorie est que cela fait partie d’une action plus large pour l’ordre public avant le centième anniversaire du Parti communiste chinois cette année. « Ils répriment toutes sortes de comportements indésirables », a déclaré Carter. Crypto a longtemps été synonyme de crime sur le continent. « Le plus gros Ponzi jamais créé en crypto était probablement Plus Token, qui était un projet chinois », a-t-il déclaré. Dans ce stratagème, des escrocs ont escroqué 5,7 milliards de dollars auprès d’investisseurs et des dizaines ont été arrêtés. « Cela restera gravé dans leur mémoire. » Une autre théorie est que la Chine ouvre la voie à son propre yuan numérique, une monnaie numérique de banque centrale qui a été en développement depuis 2014. « Cela vise en partie à garantir l’adoption de la monnaie numérique de la banque centrale de Chine, et en partie à garantir que les activités de surveillance financière sont en mesure de voir toute l’activité économique », a expliqué Thiel. Le yuan numérique pourrait, théoriquement, permettre au gouvernement de disposer d’un plus grand pouvoir de suivi des dépenses en temps réel. Mais Carter soutient que le bitcoin et le yuan numérique sont différents au point qu’ils ne peuvent pas vraiment être considérés comme des concurrents directs. « C’est certainement la raison la plus souvent citée », a déclaré Carter. « Je ne sais pas si je le crois. Ce sont des systèmes tellement distincts les uns des autres. » La motivation la plus probable, selon Carter, est que Pékin cherche à endiguer les sorties de capitaux via des pièces stables et des crypto-monnaies. « La Chine étouffe le flux de yuans vers la cryptographie est un gros problème », a-t-il déclaré.

