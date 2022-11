La Chine réprime les manifestations «zéro covid» et assouplit certaines mesures pandémiques

Commentez cette histoire Commentaire

De petites manifestations contre la politique stricte de « zéro covid » de la Chine ont eu lieu dans plusieurs villes lundi soir, alors que les citoyens ont défié une répression policière et des menaces de représailles, Pékin accusant les manifestations de « forces étrangères » alors même que les autorités locales ont décidé d’assouplir certaines mesures de distanciation. De Hangzhou à l’est à Kunming au sud-ouest et Pékin au nord, de petits groupes de personnes ont manifesté en brandissant du papier blanc – symbole de la censure de l’État – en solidarité avec les manifestants de Shanghai, la première grande ville où les récents rassemblements contre le aucune mesure covid n’a eu lieu.

Les manifestations étaient principalement des véhicules pour se défouler sur les fermetures et commémorer les personnes décédées dans un incendie dans la province de l’extrême nord-ouest du Xinjiang la semaine dernière. De nombreux Chinois pensent que la politique zéro covid a aggravé la tragédie en ralentissant les premiers intervenants, une allégation que les autorités démentent. Les frustrations suscitées par l’oppression politique se sont également glissées, certains appelant à l’éviction du Parti communiste au pouvoir et du président Xi Jinping.

Les manifestations de lundi soir étaient relativement petites, impliquant peut-être des dizaines de manifestants. Les rassemblements contre les malversations présumées du gouvernement local ne sont pas non plus rares en Chine – mais les manifestations nationales prolongées contre les autorités centrales sont extrêmement inhabituelles. Les vidéos de ces moments ont largement circulé en ligne, alors même que les censeurs s’efforçaient d’en couper l’accès.

Les responsables locaux de la sécurité, qui semblaient pris au dépourvu lorsque les manifestations ont commencé ce week-end, semblaient plus proactifs pour tenter d’étouffer les manifestations de lundi. À Hangzhou, qui abrite des géants de la technologie, dont Alibaba, la police a été montrée dans une vidéo largement diffusée coinçant un jeune homme à lunettes et essayant de lui arracher un bouquet de chrysanthèmes, symbole de deuil.

« Je ne peux pas apporter des fleurs au lac de l’Ouest ? » a demandé l’homme aux officiers, faisant référence à une destination populaire où certains s’étaient rassemblés pour exiger la levée des mesures anti-virus strictes. Les forces de sécurité ont tenté d’emmener l’homme par la force mais ont été arrêtées par des passants. L’homme a finalement été relâché.

Un autre clip montre une femme emmenée de force par la police devant un centre commercial haut de gamme à Hangzhou. Alors qu’elle criait à l’aide, une foule de peut-être des dizaines de personnes s’est rassemblée, certains criant «libérez-la». Les autorités ont ordonné à la foule de se disperser, citant des protocoles de distanciation sociale.

Le Washington Post n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement de manière indépendante l’authenticité des deux clips. Mais une station de métro près du lac de l’Ouest a été fermée lundi soir, selon Niu, une habitante qui s’est exprimée à la condition que seul son nom de famille soit utilisé par crainte de représailles du gouvernement.

La police a également intensifié les patrouilles autour du lac et effectué des contrôles d’identité sur les personnes dans la région, a-t-elle déclaré. “Il y avait beaucoup de voitures de police garées autour du lac”, a-t-elle déclaré. « Je m’inquiète pour les personnes qui ont été emmenées ; ils ont eu le courage de dire ce qu’ils pensaient et n’ont rien fait de mal.

Dans un signe possible que la Chine pourrait éventuellement assouplir sa politique zéro covid, qui comprend de longs verrouillages, des tests de masse réguliers et le placement de contacts étroits de patients atteints de coronavirus dans des installations de quarantaine centralisées, certains gouvernements locaux ont commencé à assouplir les restrictions cette semaine.

Les transports en commun à Urumqi, la capitale du Xinjiang où s’est produit l’incendie meurtrier, ont partiellement redémarré lundi, tandis que les services de livraison ont repris mardi. Un district du centre économique de Guangzhou, où il y avait récemment eu une vague d’infections covid, a annoncé lundi qu’il exempterait les personnes âgées, les étudiants et les personnes qui travaillaient à domicile des tests de masse à moins qu’ils n’aient besoin d’entrer dans des lieux publics.

À Pékin, les responsables se sont engagés à ne pas verrouiller les bâtiments résidentiels pendant plus de 24 heures d’affilée. Et la métropole du sud-ouest de Chengdu a annulé la construction d’une installation massive destinée à abriter plus de 10 000 personnes, signe que la quarantaine centralisée de masse pourrait être sur le point de disparaître.

Les politiques de lutte contre les coronavirus de Pékin ont maintenu le taux de mortalité du pays à un niveau bas par rapport aux normes internationales, mais les experts médicaux remettent de plus en plus en question la durabilité de ces mesures au milieu de la propagation de versions plus transmissibles de la variante omicron. La Chine a déclaré mardi qu’elle avait enregistré plus de 38 500 infections au cours de la dernière journée – un nombre extrêmement élevé par rapport à ses niveaux.

La Chine a déclaré le mois dernier qu’elle réduirait le fardeau des mesures anti-covid sur la vie quotidienne, mais les autorités centrales n’ont pas proposé de feuille de route et les autorités locales devraient toujours freiner rapidement la transmission généralisée des cas.

La capacité de Pékin à abandonner de manière significative les restrictions est entravée par les faibles taux de vaccination chez les personnes âgées et ses capacités limitées de soins d’urgence. Seuls les deux tiers des citoyens chinois de plus de 80 ans ont reçu deux doses d’un vaccin et seulement 40 % de ce groupe d’âge ont reçu une injection de rappel.

« La probabilité que la direction… mette fin au zéro-covid en réponse aux manifestations est faible, à la fois en raison du précédent qu’elle créerait et parce que cesser les efforts pour contenir le virus maintenant conduirait rapidement le système de santé à être submergé », a écrit Mark Williams. , économiste en chef pour l’Asie chez Capital Economics, un cabinet de conseil, dans une note de recherche du lundi.

Il a ajouté que des concessions mineures, telles que la modification des règles de quarantaine, étaient possibles.

“Nous avons toujours étudié et fait des ajustements pour protéger au maximum les intérêts des personnes et réduire l’impact [of zero covid] sur le développement économique et social de la Chine », a déclaré Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé, lors d’une conférence de presse mardi.

Les petits signes récents de compromis potentiel ont coïncidé avec une censure à grande échelle et la crainte qu’une répression plus sévère ne se produise. Il y avait eu des discussions en ligne sur les manifestations au cours du week-end, mais les censeurs ont été plus rapides à interdire les comptes et à nettoyer les publications, les clips vidéo et les hashtags des principales plateformes de médias sociaux au début de la semaine. L’expression « papier vierge » a été censurée après que des étudiants ont brandi des feuilles vides pour protester contre les restrictions d’expression.

Pékin « ne permettra pas à un mouvement de protestation d’occuper les rues de Chine pendant un certain temps. Si les manifestations se poursuivent, une répression est très probable », a écrit Williams, l’économiste.

Lundi, les autorités de Shanghai ont érigé des barricades et déployé des policiers pour garder les intersections du centre-ville où des manifestations avaient eu lieu. Par un lundi soir glacial à Pékin, il y avait une forte présence policière près de deux sites où des manifestations ont eu lieu pendant le week-end.

Des commentateurs nationalistes, sans présenter de preuves, ont accusé les manifestants de collusion avec des forces étrangères hostiles.

“Chaque fois qu’il y a des tragédies en Chine, [the West] ira jusqu’au bout pour attiser les flammes et inciter les Chinois à faire des émeutes », a écrit le commentateur nationaliste populaire Ming Jinwei dans un article lundi qui a mis en garde contre une potentielle révolution des couleurs. Le terme fait référence à des manifestations anti-régime massives telles que la révolution orange en Ukraine, que de nombreux responsables à Moscou et à Pékin pensent avoir été dirigées par l’Occident.

“Ils examinent les problèmes de la société chinoise à la loupe et transformeraient chaque incendie, chaque accident de la circulation en une attaque … du système politique chinois”, a-t-il déclaré.

Les responsables chinois n’ont pas directement reconnu les manifestations, bien que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian ait déclaré lors d’un briefing lundi qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter pour la sécurité des résidents en Chine. Il a également accusé les militants des droits de l’homme en exil, qui ont intensifié leurs critiques à Pékin ces derniers jours, d’avoir des “arrière-pensées”.

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine envisagerait de mettre fin à la politique zéro covid à la suite de manifestations généralisées, Zhao a déclaré que Pékin continuerait à lutter contre la pandémie avec des mesures “optimisées” conformément à la politique existante et sous la direction du Parti communiste.