La Chine réprimande les États-Unis au sujet de l’accord commercial avec Taiwan

Pékin a accusé Washington de violer les accords sur le statut de l’île autonome

Le ministère chinois des Affaires étrangères a exigé que les États-Unis torpillent son accord commercial en cours avec Taïwan, arguant qu’un tel pacte violerait les accords sur le statut juridique de l’île autonome.

« La Chine s’oppose fermement à toute interaction officielle de toute forme entre la région chinoise de Taïwan et les pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine », a-t-il ajouté. a déclaré jeudi la porte-parole du ministère Mao Ning lors d’un point de presse à Pékin. « Cela inclut la négociation ou la signature de tout accord d’implication souveraine ou de nature officielle. »

Mao a fait ses commentaires en réponse aux informations selon lesquelles Washington et Taipei étaient sur le point de signer un accord commercial jeudi. L’accord vise à renforcer les liens économiques entre les États-Unis et Taïwan et à stimuler les exportations de produits américains vers l’île autonome.

La Chine a insisté pour que son statut juridique sur la province séparatiste soit respecté.

Le président américain Joe Biden affirme que son administration soutient la « Politique d’une seule Chine » en vertu de laquelle Washington a reconnu pendant des décennies – sans approuver – la souveraineté de Pékin sur Taiwan. Cependant, les relations entre les pays se sont détériorées au milieu des allégations d’ingérence américaine à Taipei. La Chine a rompu ses liens avec Washington en matière de sécurité et de climat en août dernier, après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, ait effectué une visite controversée à Taïwan.

Le nouvel accord commercial « viole gravement le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains », Mao a déclaré jeudi. Elle a ajouté que le pacte contrevenait également à l’engagement de Washington de ne maintenir que des relations non officielles avec Taiwan. « La Chine a fait de nombreuses démarches solennelles auprès des États-Unis.

Les États-Unis doivent mettre un terme à toute interaction officielle avec Taïwan, s’abstenir de négocier ou de signer tout accord d’implication souveraine ou de nature officielle avec la région chinoise de Taïwan, et cesser d’envoyer tout message erroné aux forces séparatistes recherchant l’indépendance de Taïwan au nom de l’économie et du commerce. .”

La Chine continentale et Taïwan sont séparés depuis que le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek s’est enfui sur l’île en 1949 après avoir été vaincu par les forces communistes. La Chine a juré de se réunifier avec Taiwan, par la force si nécessaire.

Mao a suggéré que le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir à Taïwan tente de solliciter le soutien des États-Unis à l’indépendance de Taïwan sous le couvert de liens économiques et commerciaux. Elle a appelé la stratégie « juste futile. »

