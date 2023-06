La Chine réprimande les États-Unis après la quasi-collision du détroit de Taiwan

Un navire de guerre chinois est venu à moins de 150 mètres de la collision avec un destroyer américain alors que les tensions éclatent autour de Taiwan

Le ministre chinois des Affaires étrangères a défendu les actions de sa marine après avoir fait naviguer un navire de guerre sur la trajectoire de navires américains et canadiens menant des exercices conjoints dans le détroit de Taiwan samedi, affirmant que les soi-disant patrouilles de « liberté de navigation » sont un acte d’agression envers Pékin.

Dans une allocution devant une foule de responsables mondiaux de la défense lors du dialogue Shangri-La à Singapour dimanche, le général Li Shangfu a déclaré que Pékin n’était pas préoccupé par ce qu’il a appelé « passage innocent » mais qu’il faut « empêcher les tentatives d’abus de la liberté de navigation [patrols]ce passage innocent, pour exercer l’hégémonie de la navigation.

Les commentaires de Li font suite à un incident survenu samedi au cours duquel un navire de guerre chinois se serait approché à moins de 150 mètres (137 mètres) du destroyer américain USS Chung-Hoon et d’un navire canadien avec lequel il effectuait des exercices. Le navire chinois a navigué sur la trajectoire du navire américain et l’a averti qu’il y aurait une collision s’il ne changeait pas de cap, selon Global News du Canada, dont les journalistes ont été témoins du quasi-accident.

Après avoir reçu un avertissement du destroyer américain, le navire de guerre chinois a modifié sa route au dernier moment pour éviter une collision, selon des rapports.

S’exprimant lors de la même conférence à Singapour samedi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que Washington ne « reculer face à l’intimidation ou à la coercition », et qu’il continuerait à maintenir une présence dans le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale – contrant les revendications territoriales de la Chine en soulignant que les zones à l’origine du différend de samedi sont des eaux internationales.

Li, cependant, a insisté sur le fait que les États-Unis et leurs alliés étaient responsables de l’augmentation des tensions dans la région et a conseillé à Washington de prendre « Prenez bien soin de votre propre espace aérien et de vos propres eaux territoriales. Il ajouta: « En Chine, nous disons toujours : ‘Mêlez-vous de vos affaires’. »

Dans ce qui était son premier discours international depuis qu’il est devenu ministre de la Défense de la Chine en mars, Li a également souligné la position de Pékin sur Taiwan, la qualifiant de « au cœur de nos intérêts fondamentaux » et a dit qu’il n’hésiterait jamais à « défendre nos droits et intérêts légitimes ».

Pékin a déjà exprimé sa frustration face à ce qu’il considère comme une ingérence de Washington dans ses affaires, en particulier en ce qui concerne Taiwan – un territoire contesté sur lequel la Chine revendique la souveraineté dans le cadre de sa politique « Une Chine ».

Les États-Unis reconnaissent diplomatiquement les droits territoriaux de la Chine sur Taïwan, mais Pékin s’est opposé à ce que Washington fournisse à Taipei une formation en matière de défense et organise des réunions diplomatiques avec les dirigeants de Taïwan.