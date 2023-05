La Chine réprimande les États-Unis à propos de Taïwan — RT World News

Washington doit respecter les « lignes rouges » de Pékin si les deux nations veulent normaliser les communications, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a réprimandé l’envoyé des États-Unis à Pékin pour ce qu’il percevait comme le soutien de Washington à Taïwan, tout en affirmant que son pays n’accepterait pas de renforcer les lignes de communication entre Washington et Pékin sans recevoir d’abord des concessions politiques de la Maison Blanche. .

« Les États-Unis ne devraient pas parler de communication tout en réprimant et en contenant continuellement la Chine », Qin a déclaré à l’ambassadeur Nicholas Burns, selon un compte rendu de leur réunion publié lundi par le ministère chinois des Affaires étrangères. « Les États-Unis ne doivent pas dire une chose mais faire le contraire. »

Qin a ajouté que Washington « doit respecter les lignes directrices et les lignes rouges de la Chine, et cesser de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine ».















Les tensions se sont amplifiées entre les États-Unis et la Chine ces derniers mois, en partie à cause des positions respectives des deux pays concernant Taiwan. Pékin considère l’île comme une province séparatiste qui reste son territoire souverain – mais, bien que Washington n’entretienne pas de relations diplomatiques officielles avec Taipei, il a fourni à son gouvernement des armes défensives.

Pékin a également été irrité par le fait que le président taïwanais Tsai Ing-wen ait obtenu une audience avec le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, lors d’une visite en Californie en avril.

La querelle diplomatique entre Pékin et Washington a fait que les discussions entre les superpuissances sont devenues moins fréquentes. S’exprimant le mois dernier lors d’un sommet en ligne organisé par un groupe de réflexion basé à Washington, Burns a indiqué que les États-Unis et la Chine devaient « canaux plus profonds », d’autant plus que les armées des deux nations opèrent en étroite collaboration dans la mer de Chine méridionale et autour de Taïwan.

Qin a déclaré à Burns lors de leur réunion que l’établissement de communications stables entre Pékin et Washington était crucial pour arbitrer les crises potentielles, selon la lecture du ministère chinois des Affaires étrangères. Mais Qin a également suggéré que la relation aigri était due aux États-Unis et à leurs violations de la politique de Pékin. « lignes rouges. »