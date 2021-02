La Chine représentait la moitié des installations éoliennes offshore de l’année dernière

Le monde a ajouté plus de 6 gigawatts (GW) de nouvelle capacité éolienne offshore en 2020, la Chine étant responsable de plus de la moitié des installations du secteur, selon de nouveaux chiffres publiés jeudi.

Les données, de l’unité de veille commerciale du Global Wind Energy Council, montrent que la Chine a installé 3,06 GW l’année dernière. Son plus proche rival, les Pays-Bas, a installé un peu moins de 1,5 GW de capacité. Les États-Unis n’ont installé que 12 mégawatts de capacité offshore l’an dernier. Depuis maintenant trois années consécutives, la Chine est le premier pays pour les installations éoliennes offshore.

Malgré la pandémie de coronavirus, le GWEC, une association commerciale internationale du secteur, a déclaré que l’éolien offshore pouvait toujours profiter de sa deuxième meilleure année pour les installations.

Le Royaume-Uni reste le premier marché des installations cumulées, avec plus de 10,2 GW de capacité, suivi de près par la Chine, qui en compte désormais un peu moins de 10 GW.

Au total, la capacité éolienne offshore mondiale s’élève à plus de 35 GW, selon le GWEC. La capacité fait référence à la quantité maximale d’énergie que les installations peuvent produire, pas à ce qu’elles produisent nécessairement.

«Bien que la Chine ait été frappée en premier par la crise du COVID-19, les impacts sur le secteur éolien offshore ont été minimes, reprenant le« statu quo »dès mars 2020», a déclaré Feng Zhao, responsable de l’intelligence commerciale et de la stratégie chez le GWEC, a déclaré dans un communiqué.

Il a poursuivi en expliquant que si l’Europe restait le plus grand marché mondial de l’éolien offshore, la région Asie-Pacifique «jouerait un rôle de plus en plus important dans la croissance de l’industrie», notant que le Japon et la Corée du Sud avaient récemment défini «des objectifs ambitieux pour l’éolien offshore. «

« Les États-Unis deviendront également un marché de plus en plus important pour l’éolien offshore, car la nouvelle administration a clairement indiqué qu’elle travaillait à accélérer la croissance de cette industrie cruciale », a-t-il déclaré.

Dans une allocution aux Nations Unies en septembre dernier, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine visait un pic d’émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2060.

L’annonce de Xi a suscité beaucoup d’intérêt à l’époque, notamment parce que la Chine est une puissance industrielle et le plus grand émetteur de dioxyde de carbone de la planète.