La Chine répond aux propositions de sanctions pétrolières russes

Le sénateur américain Marco Rubio a présenté un projet de loi visant à punir Pékin pour avoir acheté de l’énergie à Moscou

Pékin a repoussé mardi une proposition du sénateur américain Marco Rubio qui veut sanctionner toute entité qui achète du pétrole ou d’autres fournitures énergétiques à la Russie et les livre à la Chine.

Chine “est toujours contre les sanctions unilatérales et illégales et la juridiction au bras long qui n’ont aucun fondement dans le droit international», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian aux journalistes lors d’un point de presse régulier. Il a ajouté que Pékin et Moscou «sont engagés dans une coopération économique et commerciale normale” qui n’est pas dirigé contre “aucun tiers et n’est pas affecté par des interférences externes.”

“Le sénateur…[Rubio] est connu pour blâmer la Chine pour tout et ne connaît aucune éthique politique“, a déclaré Zhao.

Mardi, Rubio a présenté un projet de loi coparrainé par ses collègues républicains Rick Scott et Kevin Cramer qui imposerait des sanctions à toute entité engagée dans l’assurance ou l’enregistrement de pétroliers transportant du pétrole ou du gaz naturel liquéfié (GNL) de la Russie vers la Chine. Selon le sénateur, la législation vise à punir la Chine, un pays qui achète de l’énergie russe, pour avoir soutenu l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

“Toute entité, y compris les entreprises publiques chinoises, qui les aide dans cet effort devrait faire face à de graves conséquences», a déclaré Rubio dans un communiqué, cité par Bloomberg.

Néanmoins, la proposition aurait du mal à obtenir un vote au Sénat, désormais contrôlé par les démocrates. Pendant ce temps, l’administration Biden semble avoir d’autres politiques en tête, notamment l’imposition d’un plafond des prix du pétrole.

Plus tôt ce mois-ci, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a évoqué la possibilité d’introduire un tel mécanisme. Le plan est censé permettre aux acheteurs d’acheter du brut russe à des taux inférieurs à ceux du marché, ce qui serait encore suffisamment rentable pour que Moscou puisse continuer la production.

Selon Yellen, Washington et Pékin ont discuté de la question. La Chine a confirmé que de telles discussions avaient eu lieu, mais n’a fourni aucun détail. Dans le même temps, en juin, la Russie est restée le premier fournisseur de brut de la Chine, dépassant l’Arabie saoudite.