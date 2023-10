La Chine répond au conflit Israël-Hamas en appelant à « mettre fin aux hostilités »

BEIJING — La Chine a appelé à un cessez-le-feu dans le conflit Israël-Hamas — et à « l’établissement d’un État palestinien indépendant », selon un Déclaration du ministère des Affaires étrangères Dimanche.

« La solution fondamentale au conflit réside dans la mise en œuvre de la solution à deux États et dans l’établissement d’un État palestinien indépendant », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.

Son communiqué en ligne décrit la situation comme une « escalade des tensions et de la violence entre la Palestine et Israël ».

Il n’a pas mentionné le groupe militant palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et a été désigné groupe terroriste par les États-Unis et le Union européenne.

Selon NBC News, au moins 700 personnes en Israël ont été tués depuis que les militants du Hamas ont infiltré Israël samedi et ont enlevé des dizaines de personnes, dont des civils. Israël a répondu par des frappes contre-offensives sur Gaza, avec le dernier bilan à 370 morts, selon le Ministère palestinien de la Santé.

« Nous appelons les parties concernées à rester calmes, à faire preuve de retenue et à mettre immédiatement fin aux hostilités pour protéger les civils et éviter une nouvelle détérioration de la situation », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.

« La communauté internationale doit agir avec plus d’urgence, intensifier sa contribution à la question palestinienne, faciliter la reprise rapide des pourparlers de paix entre la Palestine et Israël et trouver un moyen d’instaurer une paix durable », ajoute le communiqué. « La Chine continuera à travailler sans relâche avec la communauté internationale à cette fin. »

Lundi, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a adopté une position plus précise sur le conflit en développement en déclarant : «La Chine condamne toute violence et des attaques contre des civils.

C’est ce que révèle une traduction CNBC des commentaires en chinois sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.