La Chine répond à l’initiative de l’OTAN au Japon

L’alliance militaire dirigée par les États-Unis ne devrait pas étendre sa portée au-delà de l’Atlantique Nord, a déclaré Pékin

La Chine a exhorté le Japon à agir de manière responsable après que Tokyo a confirmé qu’il était en pourparlers pour construire un bureau de liaison de l’OTAN sur l’île, affirmant qu’il n’accepterait pas « affrontement de blocs » en Asie-Pacifique.

Interrogé sur ces plans lors d’un point de presse mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que l’OTAN devrait rester dans sa propre sphère d’influence et ne pas chercher à accroître sa présence en Asie.

« L’OTAN prétend être une organisation régionale et ne devrait pas étendre sa portée géopolitique. L’Asie-Pacifique n’accueille pas la confrontation de blocs ou les blocs militaires », dit-elle en ajoutant « Compte tenu de l’histoire d’agression du Japon, il doit être prudent sur les questions militaires et de sécurité et s’assurer que ses actions sont propices à la paix et à la stabilité régionales. »

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a confirmé mercredi des informations sur le bureau de liaison proposé, disant aux législateurs que des discussions étaient en cours, mais qu’il était « pas au courant de toute décision prise. » Il a noté que Tokyo ne chercherait pas à rejoindre l’OTAN, malgré sa coopération renforcée avec l’alliance ces dernières années.

On ne sait pas exactement quel rôle le bureau de l’OTAN au Japon pourrait jouer, mais des sources citées par le média Nikkei Asia ont déclaré qu’il s’agirait probablement d’une station individuelle destinée à faciliter les consultations avec les responsables alliés.

Le bloc militaire occidental a été quelque peu ouvert sur ses intérêts en Asie et a fait des efforts pour améliorer les liens avec les États de la région. L’été dernier, il a invité pour la première fois plusieurs pays de l’Indo-Pacifique à un sommet de l’OTAN, tandis que le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie devraient assister à un événement majeur en juillet. Le Japon a aussi récemment accueilli une délégation de la Division de la sécurité coopérative de l’OTAN, qui a rencontré de hauts responsables militaires en avril pour « discuter de la coopération militaire actuelle et des opportunités pour favoriser un partenariat plus fort. »

Pékin a déjà exprimé son opposition au bureau de liaison, exhortant ses voisins à maintenir « haute vigilance » alors que l’OTAN cherche à s’implanter dans la région. Plus tôt ce mois-ci, le ministère des Affaires étrangères a averti que l’ingérence de l’alliance dans les affaires locales et la poursuite de son expansion vers l’est « compromettent inévitablement la paix et la stabilité régionales », insistant sur le fait que l’Asie ne doit pas devenir un « terrain de lutte pour la concurrence géopolitique. »