La Chine répond à l’allégation d’une base d’espionnage à Cuba

Pékin dit que Washington a l’habitude de faire de fausses allégations et de « chasser les ombres »

La Chine a déclaré qu’elle n’envisageait pas de construire un « installation d’écoute électronique » à Cuba, jetant de l’eau froide sur un récent rapport du Wall Street Journal citant des responsables américains. Les allégations ont également été rejetées par La Havane et même la Maison Blanche elle-même.

Interrogé sur le rapport du WSJ – qui alléguait que Pékin utiliserait la base d’espionnage pour surveiller les sites militaires américains en Floride – le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré qu’il était « pas conscient » d’un tel arrangement.

« Il est bien connu que les États-Unis sont un expert dans la chasse aux ombres et l’ingérence dans les affaires intérieures des autres pays », a-t-il poursuivi, déclarant que les États-Unis avaient « a longtemps occupé illégalement la baie de Guantanamo à Cuba pour des activités secrètes et imposé un blocus à Cuba pendant plus de 60 ans. »

Publié par le Journal mercredi, l’histoire s’appuyait sur des responsables américains anonymes qui auraient été « familier avec l’intelligence hautement classifiée » à propos de « secret » plan. Il a dit que la Chine paierait « des milliards » au gouvernement cubain en échange des droits à l’installation de surveillance, et qu’un accord de principe avait été conclu.

Le ministre cubain des Affaires étrangères Carlos Fernandez de Cossio à Washington a également rejeté le rapport car « informations totalement mensongères et infondées », appeler les charges « fabriqué. »

L’histoire du WSJ contient « des erreurs promues avec une intention malveillante pour justifier le renforcement sans précédent du blocus économique, de la déstabilisation et de l’agression contre Cuba, et pour tromper l’opinion publique aux États-Unis et dans le monde », il ajouta.

Alors que les allégations seraient venues de responsables américains officieusement, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré à Reuters que le rapport est « pas exact » bien qu’il ait refusé de spécifier des erreurs particulières.

Le porte-parole chinois a ensuite exhorté les responsables américains à « Arrêtez de vous ingérer dans les affaires intérieures de Cuba sous prétexte de liberté, de démocratie et des droits de l’homme », et de lever un blocus commercial et financier sur l’île qui remonte à la guerre froide.