La Chine répond à la “provocation” américaine

Pékin a lancé des exercices militaires quelques jours seulement après que Washington a autorisé un programme d’assistance à la sécurité à Taïwan

L’Armée populaire de libération (APL) de Chine a organisé dimanche des exercices militaires près de Taïwan, a indiqué son Commandement du théâtre oriental dans un communiqué. Pékin a blâmé les États-Unis et l’île autonome pour l’escalade continue dans la région.

Les militaires “organisé des patrouilles conjointes de préparation au combat et des exercices de frappe de puissance de feu conjoints dans l’espace aérien et les eaux autour de Taïwan”, a déclaré le porte-parole du commandement, le colonel Shi Yi, dans un bref communiqué, sans préciser le lieu exact ni l’ampleur de l’exercice.

Le colonel a appelé les exercices “une réponse résolue à la collusion et à la provocation croissantes des États-Unis et de Taïwan”, ajoutant que le PLA prendrait “toutes les mesures nécessaires” pour défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine.

Les responsables chinois n’ont pas révélé la nature des allégations américaines “provocation,” mais les exercices ont eu lieu deux jours seulement après que le président Joe Biden a signé la loi américaine de 2023 sur l’autorisation de la défense nationale. Le budget militaire américain pour l’exercice 2023 autorise 10 milliards de dollars d’aide à la sécurité et d’achat accéléré d’armes pour Taïwan.

Le ministère chinois de la Défense a fustigé samedi le projet de loi comme une autre décision qui « met gravement en péril la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan » et augmente le risque d’un conflit militaire direct entre Washington et Pékin.

Le gouvernement taïwanais n’a pas commenté l’évolution jusqu’à présent. Autonome depuis 1949, la nation insulaire n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de Pékin. La Chine le considère comme une partie inaliénable de son territoire.

Les tensions autour de Taïwan sont vives depuis la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île en août. Tout en suivant officiellement la politique d’une seule Chine et en reconnaissant la souveraineté de Pékin sur l’île, Washington a activement soutenu Taipei.

Les visites de hauts responsables américains à Taiwan, ainsi que la coopération militaire en plein essor entre Taipei et Washington, ont suscité à plusieurs reprises des objections de Pékin. Vendredi, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a accusé les États-Unis de “poignarder la Chine dans le dos” lors d’un appel téléphonique avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, et a appelé Washington à abandonner sa politique de “harcèlement unilatéral”.