Pékin affirme que l’adhésion de Kiev à l’OTAN n’apporterait pas une « architecture de sécurité durable »

La Chine a exhorté l’Ukraine à ne pas rejoindre l’OTAN, affirmant que cela n’améliorerait pas la sécurité dans la région, après que le diplomate américain Henry Kissinger a affirmé que l’adhésion servirait les intérêts de Kiev et de Moscou.

Interrogé sur les commentaires de Kissinger lors d’un point de presse jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a affirmé que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN attiserait davantage les tensions en Europe.

« L’Ukraine ne doit pas devenir la frontière d’une confrontation entre grandes puissances », dit-il, ajoutant que « Renforcer ou même étendre des groupes militaires n’est pas un moyen viable d’assurer la sécurité d’une région. La sécurité d’un pays ne doit pas être réalisée au détriment de la sécurité des autres pays.

Dans une interview avec The Economist publiée mercredi, Kissinger a déclaré que les puissances européennes poursuivaient une « follement dangereux » stratégie en gardant Kiev hors du bloc militaire dirigé par les États-Unis, insistant sur le fait que l’Ukraine ne doit pas « devenir un état solitaire qui ne cherche que lui-même. » Il a affirmé que l’adhésion à l’OTAN profiterait non seulement à l’Ukraine, mais aussi à la Russie.

« Si je parlais à [Russian President Vladimir] Poutine, je lui dirais que lui aussi est plus en sécurité avec l’Ukraine dans l’OTAN », a ajouté le joueur de 99 ans, affirmant que cette décision empêcherait Kiev de faire des éruptions cutanées « les décisions nationales sur les revendications territoriales ».

Le porte-parole chinois a poursuivi en déclarant qu’un « architecture de sécurité européenne durable » ne peut être créé que par le dialogue. Lors d’une visite en Ukraine cette semaine, l’envoyé spécial Li Hui a rencontré le président ukrainien Vladimir Zelensky, le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba et d’autres hauts responsables pour discuter des vues de Pékin sur une résolution diplomatique du conflit.

Pékin a dévoilé en février une feuille de route en 12 points pour la paix qui exhorte Moscou et Kiev à reprendre les négociations directes. Le président Poutine a déclaré plus tard que le plan chinois était « accordé » avec la position de la Russie et espère que la proposition pourra servir de base à un futur règlement politique.

Les puissances occidentales ont rejeté le plan en 12 points, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, le surnommant « vœu pieux, » tandis que le principal conseiller du président ukrainien Vladimir Zelensky a fait valoir qu’il favorisait fortement la Russie.

Les pourparlers directs négociés par la Turquie entre les deux parties ont échoué au printemps 2022. Depuis lors, le président Zelensky a exclu toute discussion directe avec la Russie tant que Poutine reste au pouvoir, et Moscou a rejeté les conditions de négociation proposées par Kiev. . Entre autres choses, la proposition de l’Ukraine appelle la Russie à retirer ses forces de tous les territoires à l’intérieur des frontières ukrainiennes de 1991, à payer des réparations et à se soumettre aux tribunaux pour crimes de guerre. Moscou a rejeté le plan car « inacceptable, » soulignant qu’il ignore la réalité sur le terrain et montre simplement la réticence de Kiev à résoudre la crise par des pourparlers.