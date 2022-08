La Chine « répète le naufrage de porte-avions américains avec des missiles hypersoniques » dans les jeux de guerre de Taïwan alors que les craintes de la Troisième Guerre mondiale se profilent

La CHINE s’est vantée d’avoir répété le naufrage de porte-avions américains à l’aide de missiles hypersoniques dans le cadre de jeux de guerre massifs au milieu de tensions latentes à propos de Taiwan.

Les médias contrôlés par l’État de Pékin se sont vantés que les récents lancements de missiles visaient carrément à frapper tout “porte-avions étranger” qui pourrait interférer avec une “opération de réunification par la force”.

L’USS Ronald Reagan et son groupe de frappe opèrent actuellement près de Taïwan Crédit : Reuters

Le tabloïd dirigé par le Parti communiste, The Global Times, a cité un certain nombre «d’experts» nommés et non nommés qui ont vanté les jeux de guerre massifs près de Taiwan.

La Chine est restée furieuse après que la politicienne américaine Nancy Pelosi – la troisième dans la lignée de la présidence – s’est rendue sur l’île autonome plus tôt cette semaine dans ce que Pékin considère comme une “provocation”.

Le régime de Xi Jinping considère tout engagement entre Washington et Taipei comme une approbation américaine de l’indépendance de Taiwan.

Mais une Chine de plus en plus belliqueuse prétend que l’île leur appartient – et a promis à Taïwan d’ici 2050.

Des navires de guerre, des avions de guerre et des missiles ont tous été déplacés vers l’île pour les énormes jeux de guerre chinois – qui ont en fait bloqué Taïwan.

Les médias officiels de Pékin se sont vantés que les exercices ont montré comment la Chine pouvait attaquer l’île en déclenchant d’abord une vague de tirs de roquettes à travers le détroit de Taiwan.

Et il s’est ensuite vanté que les lancements de missiles montraient comment les forces communistes pouvaient alors également frapper tous les porte-avions “étrangers” qui pourraient tenter “d’intervenir depuis la mer des Philippines”.

Des missiles hypersoniques tels que le DF-17 pourraient être utilisés, selon lui, pour frapper des “cibles mouvantes en mer”.

Les navires “étrangers” auxquels il est fait référence sont clairement une attaque contre les États-Unis – avec le porte-avions USS Ronald Reagan et son groupe de frappe il y a quelques jours à peine opérant dans la mer des Philippines.

Les médias d’État chinois ont décrit le navire comme “battant en retraite” alors qu’il commençait à retourner vers son port d’attache au Japon.

La Maison Blanche a déclaré que le Reagan “restera en poste dans la zone générale pour surveiller la situation”.

“Nous ne serons pas dissuadés d’opérer dans les mers et les cieux du Pacifique occidental conformément au droit international, comme nous le faisons depuis des décennies, en soutenant Taïwan et en défendant un Indo-Pacifique libre et ouvert”, a déclaré le porte-parole John Kirby.

Les exercices devraient durer jusqu’à demain alors que les tensions continuent de mijoter entre la Chine et les États-Unis.

Washington s’est toujours abstenu de soutenir catégoriquement l’indépendance de Taiwan ou de s’engager à les soutenir en cas d’invasion chinoise.

Au lieu de cela, il a maintenu une politique dite “d’ambiguïté stratégique” visant à ne pas provoquer Pékin et a dit soutenir l’idée d'”Une Chine”.

PEURS DE GUERRE

Mais récemment, Joe Biden a rompu avec les conventions et a répondu “oui” lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis viendraient en aide à Taïwan si l’île était attaquée par la Chine.

Pelosi est une fervente partisane de Taïwan – et son voyage sur l’île plus tôt cette semaine a fait d’elle la plus haute politicienne américaine à se rendre à Taïwan en un quart de siècle, ce qui a exaspéré la Chine.

Au cours de son voyage, la présidente de la Chambre des représentants a exprimé le soutien des États-Unis à Taïwan et semble avoir appelé Pékin au bluff après avoir laissé entendre qu’il pourrait abattre son avion.

On craint que la Chine considère de plus en plus une invasion de Taïwan comme indissociable d’une guerre avec les États-Unis.

Hier, le Parti communiste a coupé tout contact avec des responsables américains sur un certain nombre de sujets clés – et de nombreux pays ont condamné les exercices militaires chinois autour de Taiwan.

Et il a été averti que Pékin pourrait lancer une série de frappes de type Pearl Harbor contre les forces américaines dans le Pacifique si elle décidait d’aller de l’avant avec la “réunification par la force”.

Oriana Skylar Mastro, boursière à l’Université de Stanford, a déclaré à The Sun Online que Pékin pense désormais qu’il doit également combattre les États-Unis s’il veut atteindre son objectif.

Les opérations chinoises à l’aube de la guerre seraient conçues pour tenter d’éliminer les forces américaines afin qu’elles ne puissent pas réagir pour empêcher la Chine de prendre pied à Taiwan.

Le pari stratégique serait une tentative de bloquer une guerre plus large – tout comme le Japon l’espérait lorsqu’il a attaqué Pearl Harbor en 1941, entraînant les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

“Il s’agit de frapper fort et tôt afin que nous ne puissions pas obtenir de bottes sur l’île avant que les États-Unis ne puissent lancer une réponse”, a déclaré Mastro au Sun Online.

Elle a poursuivi: “Mon argument est que plus les gens comme Pelosi essaient de clarifier l’engagement américain, plus les Chinois sont certains de notre engagement – et plus une attaque de style Pearl Harbor est probable.”

Mastro n’est pas le seul expert à avoir suggéré que les États-Unis pourraient faire face à un autre “Pearl Harbor” à propos de Taiwan.

Dans un récent livre Defending Taiwan, les experts en politique étrangère Hal Brands et Michael Beckley ont averti que la guerre pourrait commencer de la même manière – avec une attaque chinoise contre les forces américaines.

La doctrine militaire chinoise exige qu’ils tentent de “paralyser l’ennemi d’un seul coup” – et ils avertissent “qu’au moment où [US] était prêt à se battre, la guerre pourrait effectivement être finie ».

Les experts, qui ont écrit le chapitre “Se préparer pour une longue guerre” dans le livre de l’American Enterprise Institute, soutiennent que les États-Unis se préparent au “mauvais type de guerre” à propos de Taiwan.

Les deux camps préparent leurs armées pour une “splendide petite guerre”.

Mais ils préviennent que les chefs militaires chinois et américains finiront par avoir un conflit long et écrasant avec un risque manifeste d’échange nucléaire.

Le Japon, la Corée du Sud et l’île de Guam ne sont que quelques-uns des sites qui servent l’armée, la marine et l’aviation américaines près de la Chine et de Taïwan.

Guam compte 6 000 militaires sur l’île, la Corée du Sud en accueille 26 000, tandis que le Japon en compte 56 000.

Et la principale source d’énergie de Washington dans la région est la puissante septième flotte.

La flotte déploie entre 50 et 70 navires de guerre, dont des porte-avions, des sous-marins, des destroyers, des croiseurs et des navires d’assaut.

Quelque 27 000 marins et marines sont au service de la flotte – qui compte également environ 150 avions.

L’USS Ronald Reagan dirige actuellement la flotte alors qu’elle dirige le Fifth Carrier Strike Group.

Les nationalistes chinois ont fui vers Taïwan après que les communistes ont remporté la guerre civile sur le continent en 1949 – et l’île est restée autonome depuis.

Pékin a toujours insisté avec force sur le fait que Taïwan leur appartenait de droit – et s’est engagé à récupérer l’île d’ici 2050.