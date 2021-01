La CHINE propage des conspirations anti-vaccination sur le vaccin contre le coronavirus Pfizer en utilisant ses médias d’État pour suggérer qu’il pourrait tuer des gens.

Cela vient après que les autorités sanitaires norvégiennes ont déclaré qu’il n’y avait aucun lien direct entre le vaccin et le décès de 33 personnes âgées.

⚠️ Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Les médias d’État chinois saisissent l’occasion de diffuser des informations erronées sur le vaccin lors de son déploiement dans les pays du monde entier, y compris la Grande-Bretagne.

Le journal The Global Times, appartenant au Parti communiste, et la chaîne de télévision contrôlée par l’État CGTN ont tous deux été découverts par The Sun Online comme faisant preuve de craintes à propos du coup de Covid.

Et tout en essayant de détruire le vaccin Pfizer – qui devrait être donné à 40 millions de personnes au Royaume-Uni – il saisit également l’occasion de jouer le propre vaccin de la Chine, CoronaVac.

Cependant, CoronaVac s’est avéré efficace à seulement 50,4% dans une étude récente au Brésil, tandis que le jab de Pfzier serait efficace à 95%.

Le Global Times a rapporté le 15 janvier que le vaccin devrait être suspendu dans le monde entier en raison de ses « incertitudes de sécurité ».

La pièce comprenait un avertissement que le jab peut contenir des «substances toxiques».

Il a affirmé que le vaccin avait été développé « à la hâte » et a déclaré que « son innocuité n’avait pas été confirmée pour une utilisation à grande échelle chez l’homme ».

Et un autre rapport le 15 janvier de la part des médias occidentaux accusés d’être « silencieux » sur le « risque potentiel » du vaccin Pfizer plutôt que sur les « fondations plus solides » du jab chinois.

Les experts ont déclaré à The Sun Online qu’il s’agissait d’une tournure inquiétante pour la Chine alors qu’elle poursuivait ses efforts pour jouer sa propre gestion de la pandémie et rejeter le blâme.

Cette désinformation autour de Covid-19 n’est pas simplement une tentative de Pékin de brouiller l’eau afin de se dégager de sa responsabilité dans l’épidémie. Sergent gris

« Cela marque vraiment une augmentation significative de la guerre de propagande en Chine », a déclaré le professeur Anthony Glees, du Centre d’études sur la sécurité et le renseignement de l’Université de Buckingham, au Sun Online.

«Nous avons toujours su que sous Xi, la réaction naturelle du gouvernement chinois face à de sérieuses questions sur ses actions a été de doubler de plus en plus la mise.

« Mais utiliser de fausses nouvelles et les craintes des fans concernant le vaccin Pfizer prendrait tout cela d’un cran car cela démontrerait une volonté de saper et de subvertir toutes les nations européennes en particulier, de semer la confusion et d’exploiter notre faiblesse actuelle au profit de la Chine. »

Les médias d’État chinois ont publié une multitude de rapports à la suite des rapports de la Norvège, car ils semblent tenter de discréditer le coup.

Que s’est-il passé en Norvège? La NORVEGE n’a trouvé aucun « lien direct Tous ceux qui sont décédés étaient des patients à domicile de plus de 80 ans et étaient déjà malades, a déclaré l’Agence norvégienne des médicaments. Le directeur médical, le Dr Steinar Madsen, a déclaré aujourd’hui: «Il est clair que Covid-19 est plus dangereux pour la plupart des patients que la vaccination. «Nous ne sommes pas alarmés. Tous ces patients avaient de graves maladies sous-jacentes. Nous ne pouvons pas dire que des gens meurent du vaccin. « On peut dire que c’est peut-être une coïncidence. Il est difficile de prouver que c’est le vaccin qui en est la cause directe. » Le Dr Madsen a déclaré que la Norvège avait « plus ou moins » vacciné tous les patients dans les maisons de retraite, et que ceux qui sont décédés après avoir reçu le vaccin représentaient « bien moins d’un sur 1000 ». La Norvège n’utilisait que le vaccin fourni par Pfizer et BioNTech, mais le vaccin Moderna a été introduit vendredi dernier. Un porte-parole de Pfizer a déclaré: «Les autorités norvégiennes ont donné la priorité à la vaccination des résidents des maisons de retraite médicalisés, dont la plupart sont très âgés avec des conditions médicales sous-jacentes et certains sont en phase terminale. «L’Agence norvégienne de médecine confirme que le nombre d’incidents à ce jour n’est pas alarmant et conforme aux attentes. « Tous les décès signalés seront soigneusement évalués par [the agency] pour déterminer si ces incidents sont liés au vaccin. « Le gouvernement norvégien envisagera également d’ajuster ses instructions de vaccination pour prendre davantage en compte la santé des patients. »

Le Global Times a cité un expert anonyme le 17 janvier qui a affirmé que le vaccin chinois n’avait « aucune question » – et le rapport a par la suite rejeté les informations sur son efficacité comme un « frottis ».

Et dans un article du 16 janvier a été écrit par le rédacteur en chef du journal Hu Xijin, un membre du Parti communiste, dans lequel les informations selon lesquelles les décès n’étaient pas liés au vaccin sont « discutables ».

Liu Xin, une ancre de la CGTN, dirigée par l’État chinois, a également tweeté un rapport selon lequel dix personnes étaient mortes en Allemagne après avoir reçu le vaccin Pfzier.

Il a déjà été confirmé que ces décès n’étaient pas liés au coup.

« Je ne peux pas vérifier indépendamment mais c’est inquiétant: 10 morts en Allemagne quelques jours après avoir reçu les #vaccins Pfizer & BioNTech. Et le suivi? Bonjour ??? », écrit-elle.

Lijian Zhao, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a même retweeté son message à ses près de 900 000 abonnés sans aucune précision supplémentaire.

Il a également retweeté d’autres messages de Xin en se plaignant d’un manque de couverture des décès en Norvège.

Et puis un article du Global Times du 13 janvier a suggéré que le vaccin Pfzier ne serait en fait efficace qu’à 19%.

Le professeur Glees a déclaré au Sun Online qu’il semble que la Chine utilise Covid comme une « arme politique » – et a ajouté: « Cela ne serait jamais oublié ni pardonné, ni ne devrait le faire. »

Les théories du complot sur les vaccins sont devenues un fléau majeur alors que le monde tente de faire face à la pandémie qui a tué plus de deux millions de personnes.

Les protestations des théoriciens du complot – dont beaucoup sont également anti-verrouillage et anti-masque – sont devenues courantes dans de nombreux pays à mesure que les infections continuent d’augmenter.

L’UE a accusé l’année dernière la Chine et la Russie de diffuser des informations erronées sur le virus dans le cadre « d’opérations d’influence ciblées ».

Il a été averti que la pandémie montre que « de fausses informations pourraient causer de graves dommages, pourraient tuer des citoyens » – et l’unité britannique de guerre de l’information a été déployée pour aider à lutter contre les fausses nouvelles.

‘PAS DE BONNE FOI’

Le professeur Stephan Lewandowsky, chaire de psychologie cognitive à l’Université de Bristol, qui a récemment mis en place un manuel sur la façon de parler avec précision des vaccins, a déclaré au Sun Online que la Chine «n’agit pas de bonne foi».

Il a déclaré: « Ils ont des relations compétitives avec les pays occidentaux, et c’est quelque chose qu’ils utiliseront pour nous jeter du sable au visage. »

Le professeur Lewandowsky a ajouté: «Ce sont des acteurs étatiques qui tentent de dénigrer la concurrence.

« C’est incroyable quand on y pense, nous avons une pandémie mondiale et ces gens n’ont rien de mieux à faire que de l’utiliser à leurs propres fins. »

Grey Sergeant, chercheur à la Henry Jackson Society, a déclaré à The Sun Online: «Ces histoires ne feront que renforcer la réputation de sensationnalisme du Global Time, mais il ne faut pas oublier que nous avons entendu des choses similaires de la part des responsables du Parti communiste eux-mêmes.

«Cette désinformation autour de Covid-19 n’est pas simplement une tentative de Pékin de brouiller l’eau afin de se dégager de sa responsabilité dans l’épidémie.

«Cela s’inscrit également dans un récit plus large poussé qui met l’accent sur le déclin occidental et la supériorité du modèle chinois.

« Le Parti communiste chinois veut que la Chine soit considérée comme un leader mondial par le reste du monde. »

La Chine a été confrontée à de nombreuses questions sur la façon dont elle a géré la pandémie, car elle a été accusée de dissimuler des informations vitales lorsque le virus est apparu pour la première fois à Wuhan.

Il fait face à un examen international renouvelé alors qu’une équipe de scientifiques de l’OMS est arrivée pour commencer à enquêter sur les origines de Covid.

Pendant ce temps, quelque 300 études sur les coronavirus menées par le laboratoire de Wuhan ont été effacées car on craint que la Chine ait du mal à caler les enquêteurs.

Des documents ont déjà révélé que Pékin avait minimisé le bug pour «protéger son image», et il y a eu des allégations répétées selon lesquelles la Chine aurait manipulé ses chiffres.

Les États-Unis continuent également de faire valoir que Covid aurait pu s’échapper dans une fuite de laboratoire du Wuhan Institute of Virology (WIV)

La Chine a nié à plusieurs reprises les allégations et a récemment tenté de détourner le blâme, suggérant que des «flambées mondiales» pourraient être à l’origine de la pandémie.

Des rapports ont émergé cette semaine suggérant qu’une scientifique de WIV pourrait avoir été « patient zéro », et elle n’a pas été entendue depuis 12 mois.

La Chine affirme maintenant être pour l’essentiel revenue à la normale depuis la pandémie, avec des scènes de boîtes de nuit bondées, de parcs à thème et de jeux de sport à nouveau courants.

Il a même nargué l’Occident en disant au monde de «s’y habituer» tout en qualifiant la Grande-Bretagne d ‘«homme malade de l’Europe» pour la nouvelle variante du virus.

La Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui son nombre de morts quotidien le plus élevé depuis le début de l’épidémie, avec 1610 personnes perdant la vie.

L’utilisation de la désinformation par la Chine semble également se propager au-delà de la pandémie, le Parti communiste division de propagation aux États-Unis après l’élection.