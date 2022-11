La Chine renvoie des étudiants chez eux et patrouille la police pour freiner les manifestations

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que tout le monde en Chine devrait être autorisé à s’exprimer au milieu des protestations contre les restrictions sévères liées au COVID-19.

Des foules en Chine irritées par les contrôles ont appelé le dirigeant Xi Jinping à démissionner dans le plus grand spectacle de dissidence publique depuis des décennies.

Les autorités ont assoupli certains contrôles après des manifestations dans au moins huit villes du continent et à Hong Kong. Mais ils n’ont montré aucun signe de recul de leur stratégie plus large «zéro-COVID» qui a confiné des millions de personnes chez elles pendant des mois d’affilée.

Les forces de sécurité ont arrêté un nombre indéterminé de personnes et intensifié la surveillance.

Alors qu’il se rendait à une réunion du cabinet aujourd’hui, Trudeau a déclaré que le Canada continuerait de veiller à ce que la Chine sache qu’Ottawa défendrait les droits de la personne et la liberté d’expression.

Les universités chinoises ont renvoyé des étudiants chez eux et la police s’est déployée à Pékin et à Shanghai pour empêcher de nouvelles manifestations mardi après que des foules irritées par de sévères restrictions anti-virus ont appelé le dirigeant Xi Jinping à démissionner dans le plus grand spectacle de dissidence publique depuis des décennies.

Avec la police en force, il n’y a pas eu de nouvelles de manifestations mardi à Pékin, Shanghai ou d’autres grandes villes du continent qui ont été le théâtre le week-end dernier des manifestations les plus répandues depuis que l’armée a écrasé le mouvement pro-démocratique de la place Tiananmen dirigé par des étudiants en 1989.

À Hong Kong, une douzaine de personnes, principalement du continent, ont manifesté devant une université.

L’université Tsinghua de Pékin, où les étudiants ont manifesté ce week-end, et d’autres écoles de la capitale et de la province méridionale du Guangdong ont renvoyé des étudiants chez eux. Les écoles ont déclaré qu’elles étaient protégées contre le COVID-19, mais les disperser dans des villes natales éloignées réduit également la probabilité de nouvelles manifestations. Les dirigeants chinois se méfient des universités, qui ont été des foyers d’activisme, notamment lors des manifestations de Tiananmen.

Dimanche, les étudiants de Tsinghua ont été informés qu’ils pouvaient rentrer chez eux plus tôt pour le semestre. L’école, qui est l’alma mater de Xi, a organisé des bus pour les emmener à la gare ou à l’aéroport.

Neuf dortoirs d’étudiants à Tsinghua ont été fermés lundi après que certains étudiants aient été positifs au COVID-19, selon l’un d’entre eux qui a noté que la fermeture rendrait difficile le rassemblement des foules. L’étudiant n’a donné que son nom de famille, Chen, par crainte de représailles des autorités.

L’Université forestière de Pékin a également déclaré qu’elle organiserait le retour des étudiants chez eux. Il a déclaré que ses professeurs et ses étudiants avaient tous été testés négatifs pour le virus.

Au moins 10 universités ont renvoyé des étudiants chez eux. Les écoles ont déclaré que les cours et les examens finaux se dérouleraient en ligne.

Les autorités espèrent “désamorcer la situation” en vidant les campus, a déclaré Dali Yang, expert en politique chinoise à l’Université de Chicago.

Selon la fermeté de la position du gouvernement, les groupes pourraient manifester à tour de rôle, a-t-il déclaré.

La police semblait essayer de garder leur répression hors de vue, peut-être pour éviter d’attirer l’attention sur l’ampleur des manifestations ou d’encourager les autres. Des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux chinois concernant les manifestations ont été supprimées par le vaste appareil de censure en ligne du parti au pouvoir.

Il n’y a pas eu d’annonce de détentions, bien que les journalistes aient vu des manifestants emmenés par la police, et les autorités ont mis en garde certains manifestants détenus contre une nouvelle manifestation.

À Shanghai, la police a arrêté des piétons et vérifié leurs téléphones lundi soir, selon un témoin, recherchant peut-être des applications telles que Twitter qui sont interdites en Chine ou des images de manifestations. Le témoin, qui a insisté sur l’anonymat par crainte d’être arrêté, a déclaré qu’il se rendait à une manifestation mais qu’il n’y avait trouvé aucune foule à son arrivée.

Des images vues par l’Associated Press de photos d’une manifestation du week-end montraient des policiers poussant des gens dans des voitures. Certaines personnes ont également été emportées par des descentes de police après la fin des manifestations.

Une personne qui vivait près du site d’une manifestation à Shanghai a été arrêtée dimanche et détenue jusqu’à mardi matin, selon deux amis qui ont insisté sur l’anonymat par crainte de représailles des autorités.

À Pékin, la police a rendu visite lundi à un habitant qui avait assisté à une manifestation la nuit précédente, selon un ami qui a refusé d’être identifié par crainte de représailles. Il a dit que la police avait interrogé le résident et l’avait averti de ne pas participer à d’autres manifestations.

Mardi, des manifestants de l’Université de Hong Kong ont scandé contre les restrictions virales et brandi des feuilles de papier avec des slogans critiques. Quelques spectateurs se sont joints à leurs chants.

Les manifestants brandissaient des pancartes indiquant « Dites non à la panique du COVID » et « Pas de dictature mais la démocratie ».

L’un d’eux a scandé : « Nous ne sommes pas des forces étrangères mais vos camarades de classe. Les autorités chinoises tentent souvent de discréditer les critiques nationaux en disant qu’ils travaillent pour des puissances étrangères.

“Zero COVID” a contribué à maintenir le nombre de cas inférieur à celui des États-Unis et d’autres grands pays, mais les experts mondiaux de la santé disent de plus en plus que c’est insoutenable.

Pékin doit rendre son approche “très ciblée” pour réduire les perturbations économiques, a déclaré mardi le chef du Fonds monétaire international à l’Associated Press dans une interview.

“Nous voyons l’importance de s’éloigner des blocages massifs”, a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à Berlin. “Pour que le ciblage permette de contenir la propagation du COVID sans coûts économiques importants.”

Cependant, les économistes et les experts de la santé préviennent que Pékin ne peut pas assouplir les contrôles qui empêchent la plupart des voyageurs de sortir de Chine jusqu’à ce que des dizaines de millions de personnes âgées soient vaccinées. Ils disent que cela signifie que “zéro COVID” pourrait ne pas se terminer avant une autre année.

Mardi, la Commission nationale de la santé a annoncé son intention d’encourager les personnes âgées à se faire vacciner avec des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation via des centres communautaires et des sites de vaccination mobiles pour atteindre les personnes qui ne peuvent pas quitter leur domicile.

La tolérance du public à l’égard des restrictions s’est érodée, car certaines personnes confinées chez elles ont déclaré avoir eu du mal à avoir accès à la nourriture et aux médicaments.

Le Parti communiste chinois a promis le mois dernier de réduire les perturbations, mais un pic d’infections a incité les villes à resserrer les contrôles.

Les manifestations du week-end ont été déclenchées par la colère suscitée par la mort d’au moins 10 personnes dans un incendie dans l’extrême ouest de la Chine la semaine dernière, qui a suscité des questions en ligne sur la question de savoir si les pompiers ou les victimes tentant de s’échapper étaient bloqués par des contrôles antivirus.

La plupart des manifestants se sont plaints de restrictions excessives, mais certains ont tourné leur colère contre Xi, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis au moins les années 1980.

Dans une vidéo vérifiée par l’Associated Press, une foule à Shanghai a scandé samedi : « Xi Jinping ! Démissionner! PCC ! Démissionner!” Une telle critique directe de Xi est sans précédent.

Des manifestations de sympathie ont eu lieu à l’étranger et les gouvernements étrangers ont appelé Pékin à la retenue.

“Nous soutenons le droit des gens partout à manifester pacifiquement, à faire connaître leurs points de vue, leurs préoccupations, leurs frustrations”, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’une visite à Bucarest, en Roumanie.

Pendant ce temps, le gouvernement britannique a convoqué l’ambassadeur de Chine pour protester contre l’arrestation et le passage à tabac d’un caméraman de la BBC à Shanghai.

La liberté des médias « est quelque chose de très, très au cœur du système de croyances du Royaume-Uni », a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a contesté la version britannique des événements. Zhao a déclaré que le journaliste, Edward Lawrence, n’a pas réussi à s’identifier et a accusé la BBC de déformer l’histoire.

Interrogé sur les critiques de la répression, Zhao a défendu la stratégie anti-virus de Pékin et a déclaré que les droits légaux du public étaient protégés par la loi.

Le gouvernement essaie de “fournir une protection maximale à la vie et à la santé des gens tout en minimisant l’impact du COVID sur le développement social et économique”, a-t-il déclaré.

Wang Dan, un ancien dirigeant étudiant des manifestations de 1989 qui vit en exil, a déclaré que la manifestation “symbolise le début d’une nouvelle ère en Chine… dans laquelle la société civile chinoise a décidé de ne pas se taire et d’affronter la tyrannie”.

Mais il a averti lors d’une conférence de presse à Taipei, Taiwan, que les autorités réagiraient probablement avec “une force plus forte pour réprimer violemment les manifestants”. ___

—Joe Mcdonald, Dake Kang et Huizhong Wu, Associated Press