La Chine renouvelle les menaces de Taïwan, l’île cite un “vœu pieux”

BEIJING (AP) – La Chine a renouvelé jeudi sa menace d’attaquer Taïwan après près d’une semaine de jeux de guerre près de l’île. Taïwan a qualifié les prétentions de Pékin à la démocratie autonome de « vœu pieux » et a lancé ses propres exercices militaires.

“La collusion de Taïwan avec des forces extérieures pour rechercher l’indépendance et la provocation ne fera qu’accélérer leur propre disparition et pousser Taïwan dans l’abîme du désastre”, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’un point de presse quotidien.

“Leur poursuite de l’indépendance de Taiwan ne réussira jamais, et toute tentative de vente de l’intérêt national se heurtera à un échec complet”, a déclaré Wang aux journalistes.

La tentative de la Chine d’intimider le public taïwanais et de faire connaître sa stratégie de blocus et potentiellement d’invasion de l’île a été théoriquement motivée par une visite à Taipei la semaine dernière de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Les États-Unis, le Japon et leurs alliés ont dénoncé les exercices, le Groupe des sept pays industrialisés ayant publié une déclaration lors d’une récente réunion exprimant sa préoccupation.

Mercredi, le gouvernement britannique a convoqué l’ambassadeur chinois Zheng Zeguang au ministère des Affaires étrangères pour exiger une explication sur “l’escalade agressive et de grande envergure de Pékin contre Taiwan”.

Taiwan dit que Pékin a utilisé la visite de Pelosi comme prétexte pour augmenter les enjeux de sa querelle avec Taipei, tirant des missiles dans le détroit de Taiwan et au-dessus de l’île dans l’océan Pacifique. La Chine a également envoyé des avions et des navires à travers la ligne médiane dans le détroit qui a longtemps été un tampon entre les parties, qui se sont séparées au milieu de la guerre civile en 1949.

Dans une longue déclaration politique sur Taïwan publiée mercredi, la Chine a déformé les archives historiques, y compris la résolution des Nations Unies de 1972 qui a transféré le siège de la Chine au Conseil de sécurité de Pékin à Taipei, a déclaré le Conseil des affaires continentales au niveau du cabinet de Taïwan. La déclaration chinoise a également rejeté l’engagement de ne pas envoyer de troupes ou de représentants du gouvernement à Taiwan qui figurait dans des déclarations précédentes.

La résolution de l’ONU ne fait aucune mention du statut de Taiwan, bien que la Chine le considère comme un document fondamental proclamant le droit du Parti communiste de contrôler l’île.

La déclaration du conseil taïwanais indique que la Chine orchestre ses actions contre Taïwan avant le 20e Congrès national du Parti communiste au pouvoir qui se tiendra plus tard cette année. Le président et chef du parti Xi Jinping devrait recevoir un troisième mandat de cinq ans au conclave, après avoir mené une répression implacable contre des personnalités politiques accusées de corruption, des militants des droits de l’homme et des groupes de la société civile.

La suppression par Xi de la liberté d’expression et de l’opposition politique à Hong Kong a également été considérée comme un facteur qui a permis à la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen de remporter un deuxième mandat en 2020.

La Chine dit qu’elle envisage d’annexer Taïwan selon le format désormais largement discrédité “un pays, deux systèmes” appliqué à Hong Kong. Le concept a été complètement rejeté dans les sondages d’opinion publique taïwanais dans lesquels les répondants ont massivement favorisé le statu quo de l’indépendance de facto.

La déclaration chinoise est “pleine de vœux pieux et ignore les faits”, a déclaré le Conseil des affaires continentales dans son communiqué de presse.

Les “opérations politiques grossières et maladroites des autorités de Pékin soulignent davantage son schéma de pensée arrogant consistant à tenter d’utiliser la force pour envahir et détruire le détroit de Taiwan et la paix régionale”, indique le communiqué.

« Les autorités de Pékin se trompent. Nous avertissons les autorités de Pékin de cesser immédiatement de menacer Taïwan par la force et de diffuser de fausses informations », a-t-il déclaré.

Taïwan a placé son armée sous haute alerte pendant les exercices chinois mais n’a pris aucune contre-mesure directe. Il a organisé des exercices d’artillerie au large de sa côte sud-ouest face à la Chine qui se sont déroulés jusqu’à jeudi, illustrant les défis auxquels l’Armée populaire de libération serait confrontée si elle lançait une invasion à travers le détroit.

The Associated Press