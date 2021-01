La Chine renoncera «tranquillement» à sa coercition économique sur l’Australie face à une pression accrue des États-Unis et d’autres alliés cette année, a prédit un expert de premier plan.

Le Dr Jeffrey Wilson, directeur de recherche au Perth USAsia Center, a déclaré que 2021 « ne ressemblerait pas » à l’année dernière, où Pékin a progressivement bloqué la plupart des principales exportations australiennes, notamment le charbon, les fruits de mer, le vin, l’orge, le bois et la viande après que Scott Morrison a appelé à une enquête. aux origines du coronavirus.

Le changement d’administration aux États-Unis modifie la dynamique du différend en faveur de l’Australie car Joe Biden est plus susceptible que Donald Trump de faire pression sur la Chine pour qu’elle recule, a déclaré le Dr Wilson au Daily Mail Australia.

Joe Biden (photographié avec le président chinois Xi Jinping en 2012) est plus susceptible que Donald Trump de faire pression sur la Chine pour qu’elle recule, a déclaré le Dr Jeffrey Wilson au Daily Mail Australia

Le 3 décembre, le nouveau conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, qui a plaidé pour une approche compétitive de la Chine, a tweeté: « L’Amérique sera aux côtés de notre allié, l’Australie »

« L’administration entrante de Biden se soucie en fait de contenir la Chine dans un système basé sur des règles. Donc, quand nous sommes frappés, c’est un problème pour lui. Il n’est même pas venu à l’idée de Trump que c’était quelque chose dont les États-Unis devraient se soucier », a-t-il déclaré.

Biden a promis de mettre fin à l’approche américaine de Trump en matière de politique étrangère en restaurant le leadership mondial américain, en dénonçant les violations des droits de l’homme et en renforçant les alliances traditionnelles.

Le tweet ne mentionnait pas la Chine mais faisait clairement référence aux tensions entre Canberra et Pékin.

«Cela montre à quel point les États-Unis prennent le problème au sérieux», a déclaré le Dr Wilson.

« C’est normal pour la Chine de frapper l’Australie quand Trump s’en fiche. Mais quand les États-Unis disent « si vous vous en prenez à mon petit frère, vous vous en prenez à moi », cela change complètement l’histoire de la Chine.

«Une fois que les États-Unis sont impliqués, c’est une grande escalade dont ils ne veulent pas. Il y a un argument à faire valoir que ce sera la chose qui arrêtera réellement cela.

Un autre facteur qui pourrait forcer la Chine à reculer est la peur des réactions négatives de ses 1,4 milliard de citoyens (photographiés à Wuhan en décembre) qui souffrent de restrictions commerciales.

En janvier 2019, le président Trump a signé un accord commercial de « phase un » avec la Chine pour mettre fin à une guerre commerciale de 18 mois entre les deux plus grandes économies du monde.

Le Dr Wilson a déclaré que la Chine souhaitait éviter davantage de tensions économiques avec les États-Unis et se sentirait menacée par la possibilité de sanctions ou de tarifs mis en œuvre par Biden.

« La Chine ne peut pas battre l’Amérique dans une guerre commerciale et ils ne veulent pas se battre avec un pair », a-t-il déclaré.

« Ils viennent de sortir d’une guerre commerciale avec Trump qui a été terrible pour leur économie et leur a coûté des milliards, la dernière chose qu’ils veulent, c’est aussi une avec l’administration Biden.

« S’ils réfléchissent clairement, cela les fera vraiment reculer et je soupçonne que c’est ce qu’ils feront au cours de l’année prochaine.

Les responsables chinois vont probablement « oh merde, comment pouvons-nous sortir de celui-ci? » Dr Jeffrey Wilson sur la coercition économique de Pékin en Australie

« 2021 ne ressemblera pas à 2020 où toutes les deux à trois semaines une autre sanction commerciale est imposée », a-t-il ajouté.

« Je serais très surpris qu’ils continuent à le faire une fois que l’administration Biden aura repris le volant. »

Les responsables de Canberra espèrent également qu’un Biden White House sera meilleur pour l’Australie qu’un deuxième mandat de Trump.

« Je pense que cette argumentation est correcte », a déclaré une source de la sécurité nationale au Daily Mail Australia.

Mais ce n’est pas seulement la pression des États-Unis qui peut forcer la Chine à reculer.

En décembre, l’Australie a renvoyé la Chine à l’Organisation mondiale du commerce au sujet de son tarif de 80 pour cent sur l’orge imposé en mai.

Pékin prétend que les droits de douane sont nécessaires parce que l’Australie vend de l’orge à un prix inférieur au coût de production dans une pratique connue sous le nom de dumping, ce que Canberra nie.

Amener la Chine à l’OMC amène en fait 164 pays membres dans le différend. Même si une décision pourrait prendre des années, cette décision appelle les alliés de l’Australie à l’action.

« L’importance du cas de l’OMC n’est pas que nous obtiendrons la suppression des droits de douane sur l’orge – ce que nous ferons lorsque nous gagnerons – mais il s’agit de faire en sorte que ce soit un problème mondial et pas seulement l’Australie », a déclaré le Dr Wilson.

«Cela sort le différend de cette situation bilatérale où la Chine est environ 13 fois plus grande que l’Australie en termes économiques et la fait entrer dans un forum multilatéral.

« Cela passe d’une question politique Australie-Chine, dans laquelle la Chine ne craint pas à quel point l’Australie la déteste pour le moment, à une question multilatérale où les États-Unis, l’UE, le Japon et le reste du monde sont impliqués. ».

Dr Jeffrey Wilson du Perth USAsia Center

Le Dr Wilson a déclaré que le fait de traiter avec la Chine dans un forum mondial «augmente considérablement le coût politique» pour Pékin de l’utilisation de la coercition économique.

«Cela change radicalement le calcul politique de la Chine. Ils seraient très heureux d’avoir un différend commercial avec l’Australie, mais probablement pas les États-Unis ou le Japon », a-t-il déclaré.

Un troisième facteur qui pourrait forcer la Chine à reculer est la peur des réactions négatives de ses 1,4 milliard de citoyens qui souffrent de restrictions commerciales.

En plus de se voir refuser le vin et le homard australiens, des millions de personnes ont subi des pannes d’électricité en raison d’une interdiction du charbon australien.

Les villes des provinces du Hunan, du Jiangxi et du Zhejiang ont éteint les lampadaires et rationné l’électricité, car les centrales électriques spécialement adaptées pour gérer le charbon australien efficace ne produisaient pas suffisamment d’énergie.

« La guerre commerciale a également un impact sur les Chinois, car les villes où ils n’ont pas rationné l’électricité depuis 25 ans sont confrontées à des pannes de courant », a déclaré le Dr Wilson.

Si le gouvernement s’arrêtait vraiment et y pensait avant de le faire, il aurait peut-être vérifié ce qui se passerait s’il interdisait le charbon australien.

« Quelqu’un est parti et l’a fait à un niveau très élevé et n’a pas vraiment pris la peine d’en vérifier les conséquences. »

Le Dr Wilson a déclaré que les coupures de courant étaient un « problème grave » pour le Parti communiste chinois qui tire sa légitimité et son soutien populaire du développement économique.

« S’ils ne peuvent pas garder les lumières allumées pendant l’hiver, c’est un acte d’accusation assez accablant sur leur capacité en tant que régime », a-t-il déclaré.

« Malgré toutes les horreurs de l’administration Trump pendant Covid, les États-Unis n’ont jamais subi de coupures de courant.

« La Chine est une superpuissance mondiale qui ne peut pas garder ses grandes villes avec de l’électricité. »

Des villes des provinces du Hunan, du Jiangxi et du Zhejiang ont été plongées dans l’obscurité en décembre à la suite du blocage du charbon australien par le Parti communiste chinois.

Alors si les relations Australie-Chine sont destinées à se refroidir cette année, la question est de savoir comment?

Dans le passé, lorsque la Chine a utilisé des sanctions commerciales pour contraindre d’autres pays, les relations ont été normalisées en apaisant Pékin.

Cela s’est produit avec la Norvège en 2016, lorsqu’un différend de six ans a pris fin par une déclaration commune unilatérale selon laquelle la Norvège « respecte pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine ».

En novembre, l’ambassade de Chine à Canberra a publié une liste de 14 griefs, dont la presse libre australienne et les politiciens critiquant Pékin – mais Scott Morrison a insisté sur le fait qu’aucun des points n’était négociable.

En outre, le Dr Wilson a déclaré que la Chine savait que ses 14 demandes étaient irréalistes et qu’elle «ne voulait pas vraiment» que l’Australie fasse quelque chose de différent.

Il pense que Pékin « fait de nous un exemple » pour avertir les autres pays de la région tels que l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie de ne pas dénoncer la Chine, que ce soit pour des violations des droits de l’homme dans la province du Xinjiang ou des revendications territoriales illégales dans le Mer de Chine méridionale.

« Ils n’ont aucune demande, ils veulent juste que nous nous fassions battre pour que quelqu’un d’autre puisse regarder », a-t-il déclaré. «C’est un coup de la mafia pour effrayer les autres.

Un scénario plus probable que l’Australie ne cède, par conséquent, pourrait être que la Chine décide simplement de supprimer les interdictions qu’elle a imposées aux exportations australiennes.

Le blocus du charbon australien par Pékin a poussé une douzaine de villes à rationner leur consommation d’électricité. La province du Hunan, dans le sud de la Chine, a été inondée de rapports sur la plate-forme de médias sociaux Weibo de travailleurs de Changsha (photo) grimpant des dizaines de volées d’escaliers après la fermeture des ascenseurs

«Je pense qu’ils trouveront probablement un moyen de le faire disparaître tranquillement, ils pourraient commencer à dénigrer un autre pays ou il y aura une fausse direction avec un énorme effort de propagande», a déclaré le Dr Wilson.

Les responsables chinois vont probablement dire « oh merde, comment pouvons-nous sortir de celui-ci? Les Américains reviennent, les Australiens sont restés fermes, nous allons perdre notre pantalon à l’OMC quand il y arrivera , nous avons massivement dépassé ici, comment pouvons-nous nous en sortir sans paraître faibles?

Mais le Dr Wilson a déclaré qu’il pourrait encore y avoir des rebondissements à venir dans la relation Canberra-Pékin, notamment parce qu’il est presque impossible de prédire ce que le gouvernement chinois fera ensuite.

Il a noté que les membres du Politburo sont des membres du parti communiste à vie qui «ont été endoctrinés dans le nationalisme et travaillent dans ce qui devient de plus en plus un système totalitaire».

«Le bon sens et la rationalité ne sont pas nécessairement des principes sur lesquels leurs décisions sont prises», a-t-il averti.