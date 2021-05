La Chine renforce son soutien aux entreprises face à la flambée des prix des matières premières

Des ouvriers fabriquent un four rotatif dans l’atelier de Jiangsu Haijian Stock le 26 mai 2021 dans une province orientale de la Chine.

Signe de la gravité du problème, le Premier ministre chinois Li Keqiang et d’autres dirigeants ont souligné lors d’une réunion mercredi qu’ils augmenteraient le soutien aux entreprises privées – d’abord, dans le problème persistant de l’obtention de financement, et deuxièmement, pour faire face à la hausse des prix des matières premières .

Déjà, jeudi, le bureau des statistiques chinois a déclaré que la croissance des bénéfices industriels avait ralenti à une augmentation de 57% d’une année sur l’autre en avril, contre 92,3% en mars. Bien que ces chiffres soient faussés par la contraction de l’économie au premier trimestre de l’année dernière, le bureau a noté l’impact négatif de la hausse des prix des matières premières, entre autres facteurs.

Le coût des matières premières, mesuré par l’indice des prix à la production, a augmenté de 6,8% par rapport à il y a un an en avril, le rythme le plus rapide en plus de trois ans. Mais les prix à la consommation n’ont augmenté que de 0,9%, les prix du porc ayant chuté.

L’écart toujours important entre les prix à la production et les prix à la consommation a considérablement réduit la rentabilité des fabricants, et ils ne peuvent maintenir des opérations normales qu’en réduisant les autres coûts, a déclaré mercredi Gu Shuangfei, analyste des matières premières chez Nanhua Futures, un courtier basé à Hangzhou.

L’IPC restera probablement stable à l’avenir, compte tenu des politiques macroéconomiques et des niveaux de revenu des ménages, a déclaré Gu, notant qu’en conséquence, la politique gouvernementale se concentrera sur le contrôle des prix des matières premières et la stabilité des opérations commerciales.

Même dans l’économie chinoise dominée par l’État, les petites entreprises privées contribuent à l’essentiel de la croissance du PIB, des recettes fiscales et des emplois. La réunion de mercredi du plus haut organe exécutif, le Conseil d’État, a noté qu’il y avait un total d’environ 139 millions de petites, micro-entreprises et entreprises individuellement à la fin du mois d’avril.

Les autorités ont déclaré à plusieurs reprises au cours des derniers mois que la pression sur l’emploi restait élevée, malgré la reprise globale de l’économie après la pandémie. La réunion du Conseil d’État de cette semaine a déclaré que les mesures visant à aider les petites entreprises à faire face à la hausse des prix des produits de base comprenaient des subventions locales pour l’emploi.