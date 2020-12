La Chine s’est engagée à réduire ses émissions de dioxyde de carbone « d’au moins » 65 pour cent par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, augmentant légèrement l’objectif par rapport à l’objectif précédent du pays de « jusqu’à » 65 pour cent.

« La Chine s’est engagée à contribuer davantage à la participation à l’accord de Paris », a déclaré samedi le président chinois Xi Jinping lors du sommet virtuel Climate Ambition 2020, exhortant le monde à « s’unir pour lutter contre le changement climatique ».

Des dirigeants de plus de 70 pays ont pris part à l’événement – organisé par la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, le Chili et les Nations Unies – pour annoncer des efforts accrus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui alimentent le réchauffement climatique.

« Le changement climatique est un défi auquel tous les humains sont confrontés, l’unilatéralisme n’est pas une issue. Nous ne pouvons parvenir à un gagnant-gagnant qu’en unissant et en promouvant la coopération », a déclaré M. Xi, s’exprimant en chinois.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que « nous pourrions nous diriger vers une hausse catastrophique de la température » si le monde ne change pas de cap. Photo: Reuters alt = Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que « nous pourrions nous diriger vers une hausse catastrophique de la température » si le monde ne change pas de cap. Photo: Reuters

« Alors que les changements dans l’ordre international s’accélèrent, la pandémie de coronavirus nous a amenés à réfléchir sur notre relation avec la nature et a accru notre attention sur l’avenir de la gestion du climat », a-t-il déclaré.

La Chine s’est également engagée à accroître sa couverture forestière de 6 milliards de mètres carrés, faisant des combustibles non fossiles environ 25% de son bouquet énergétique primaire et augmentant sa capacité d’énergie éolienne et solaire à au moins 1,2 milliard de kilowatts au cours de la prochaine décennie.

Avec l’annonce de samedi, la Chine a intensifié cet engagement à un moment où les États-Unis ont reculé devant la bataille contre le changement climatique, s’étant retirés de l’Accord de Paris en 2019. Le président élu américain Joe Biden s’est engagé samedi à rejoindre l’accord de Paris sur le climat le premier jour de sa présidence.

Pour lutter contre le changement climatique, Xi a déclaré samedi que chaque pays devrait suivre des principes différents en fonction de ses capacités. Il a exhorté les pays développés à « renforcer leur financement et leur soutien technologique aux pays en développement ».

Le charbon représentait environ 58% de la consommation d’énergie primaire de la Chine en 2019. La Chine devra augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique en ajoutant environ 100 gigawatts d’énergie solaire et éolienne chaque année de 2021 à 2025 pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 .

La banque centrale chinoise a déclaré cette semaine qu’elle envisageait d’imposer des exigences obligatoires aux institutions financières publiques pour aider à promouvoir l’activité économique verte.

Yi Gang, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que les régulateurs financiers chinois s’efforçaient de promouvoir une transition vers l’énergie éolienne et solaire. Photo: EPA-EFE alt = Yi Gang, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que les régulateurs financiers chinois s’efforçaient de promouvoir une transition vers l’énergie éolienne et solaire. Photo: EPA-EFE

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBOC), Yi Gang, a déclaré mercredi lors d’une conférence virtuelle sur les fintech organisée par Singapour que les régulateurs financiers du pays s’unissaient pour financer le passage à l’énergie éolienne et solaire.

Les obligations vertes et les prêts verts pourraient jouer un rôle important dans le financement des technologies et infrastructures énergétiques et de fabrication à faible émission de carbone. En juin, les banques chinoises avaient octroyé plus de 11 billions de yuans (1,7 billion de dollars américains) en prêts verts, le plus au monde. Les obligations vertes ont totalisé 1,2 billion de yuans, le deuxième au monde.

La PBOC a déjà renforcé sa surveillance de la finance verte, notamment en évaluant le soutien des banques à la finance verte. Les exigences obligatoires constitueraient une étape supplémentaire.

La neutralité carbone – ou émissions nettes nulles – signifie que les émissions sont équilibrées en absorbant une quantité équivalente de l’atmosphère. Un certain nombre de pays européens se sont engagés à passer à une économie à émissions nettes nulles vers le milieu du siècle.

Lors de la conférence de samedi, Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a appelé les dirigeants du monde entier à déclarer l’état d’urgence climatique dans leurs pays jusqu’à ce que la neutralité carbone soit atteinte.

« Si nous ne changeons pas de cap, nous pourrions nous diriger vers une augmentation catastrophique de la température de plus de trois degrés ce siècle », a déclaré Guterres.

Un certain nombre de pays ont pris des engagements fermes. Le Royaume-Uni s’est engagé à réduire ses émissions de 68% d’ici 2030 par rapport à 1990. L’Union européenne a accepté de réduire ses émissions d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990.

L’Accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, un objectif qui exigerait que les émissions de dioxyde de carbone tombent à zéro net et que l’utilisation incessante du charbon soit largement éliminée d’ici 2050, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique.

