Les ventes internationales d’avions civils militarisables nécessiteront une licence à partir de septembre

Le gouvernement chinois a annoncé un régime de deux ans de contrôle des exportations de drones civils et de composants pouvant être utilisés à des fins militaires. Certains médias rapportent que la restriction vise probablement à freiner le déploiement de l’avion sur le champ de bataille en Ukraine.

L’annonce a été publiée conjointement par plusieurs organismes gouvernementaux lundi. Deux avis distincts détaillent les drones commerciaux et les charges utiles qui nécessiteront une licence d’exportation à partir du 1er septembre.

Le règlement s’applique aux drones qui peuvent voler au-dessus de l’horizon de l’opérateur, avoir une autonomie d’au moins 30 minutes et une masse au décollage supérieure à 7 kg. Il en va de même pour les engins robotisés qui peuvent larguer leur cargaison ou qui sont conçus pour accueillir des charges utiles non autorisées.

Une licence sera nécessaire pour exporter des moteurs spécifiques à hautes performances, des caméras capables de transmettre un signal d’une portée de plus de 50 km, des stations de contrôle pouvant piloter plus de dix drones simultanément et des charges utiles anti-drones. Les contrôles s’appliquent également aux télémètres laser, aux caméras infrarouges et aux caméras point de vue dont les spécifications dépassent certains seuils.

Le gouvernement a émis une interdiction spécifique sur l’exportation de drones civils s’ils sont destinés à « activités terroristes ou à des fins militaires ».

Un porte-parole du ministère du Commerce a exprimé l’engagement de Pékin à « Maintenir la sécurité mondiale et la stabilité régionale », et a réitéré l’opposition du gouvernement à la militarisation des avions civils. Le « expansion modérée » des contrôles à l’exportation vise à démontrer la responsabilité de la Chine à cet égard, selon l’explication.

L’Associated Press a lié les nouvelles règles au conflit entre la Russie et l’Ukraine, dans lequel les deux parties utilisent des drones civils pour la reconnaissance et pour larguer de petits explosifs sur les positions ennemies, selon des vidéos de première ligne partagées sur les réseaux sociaux.

Le vice-ministre ukrainien de la Défense, Vitaly Deinega, a décrit le déploiement de produits chinois dans une interview le mois dernier, expliquant que Kiev ne peut pas officiellement acheter « tout ce qui est chinois pour ne pas nuire à notre relation avec les États-Unis », et s’appuie sur des intermédiaires pour fournir des drones quadricoptères.

Le gouvernement chinois a pris ses distances avec le conflit et a nié fournir des armes à l’une ou l’autre des parties, rejetant les affirmations américaines selon lesquelles il soutiendrait clandestinement la Russie. Pékin a blâmé Washington « Mentalité de guerre froide » et l’expansion de l’OTAN en Europe pour avoir déclenché les hostilités en premier lieu.