La Chine renforce le contrôle des médias avec de minuscules participations dans deux unités d’Alibaba

Alibaba a finalisé son acquisition de l'opérateur de plateforme vidéo Youku Tudou en 2016.

BEIJING – Des entités soutenues par l’État ont pris de minuscules participations dans des parties de deux Alibaba filiales qui supervisent une plate-forme vidéo et un navigateur Web. La nouvelle des avoirs de la semaine dernière a soulevé des inquiétudes quant à l’influence de Pékin sur le géant du commerce électronique coté aux États-Unis. Cependant, les filiales concernées ne sont que deux des nombreuses unités de la branche médias numériques et divertissement de la société, une branche qui représente 4 % des revenus d’Alibaba. Les actions d’Alibaba ont légèrement gagné au cours des cinq derniers jours de bourse. Les enjeux soutenus par l’État reflètent une progression des directives gouvernementales au cours de la dernière décennie pour accroître le contrôle des médias en Chine. La dite actions d’orou actions spéciales de gestion, permettent généralement à l’entité soutenue par l’État d’installer un membre du conseil d’administration avec le pouvoir de veto sur les décisions – pour la société dans laquelle l’entité a pris une participation de 1%. Il faudra probablement quelques mois pour voir quel niveau d’influence l’État a gagné, a déclaré Liqian Ren, responsable des investissements quantitatifs chez WisdomTree. “Jusqu’à présent, la plupart des participations annoncées (y compris dans d’autres sociétés chinoises) semblent être fortement concentrées sur les sociétés de médias et les filiales de médias.” “Il est très naturel que le gouvernement chinois veuille contrôler la diffusion de l’information”, a-t-elle déclaré, “en particulier si vous pensez que la Chine est entrée dans une période où les manifestations seront beaucoup plus fréquentes”. Des groupes de Chinois ont organisé des manifestations publiques fin novembre pour protester contre les contrôles stricts de Covid. Les rapports d’autres manifestations au cours des derniers mois incluent certains propriétaires de Tesla mécontents des baisses de prix, des habitants d’une capitale provinciale protestant contre les dépôts bancaires gelés et des travailleurs mécontents de certaines usines.

Depuis 2020, les dossiers commerciaux montrent que des entités soutenues par l’État ont pris des parts de 1 % dans les médias sociaux populaires ou les applications de courtes vidéos Weibo Douyin de ByteDance et Kuaishou . Cela s’ajoute à la censure qui supprime souvent des articles ou gèle des comptes sur des mots jugés sensibles. Avec les médias, la finance et l’énergie sont les deux autres industries que Pékin est enclin à contrôler, a déclaré Ren de WisdomTree. Son entreprise dispose d’un fonds pour investir dans des entreprises chinoises qui n’appartiennent pas à l’État. Alibaba est la plus grande participation de ce fonds. Ren a déclaré que WisdomTree n’apportait pas de modifications à cette participation pour le moment, car il a récemment terminé son examen annuel et parce qu’il ne considère que les entreprises publiques comme celles détenues par le gouvernement à plus de 20 %. SoftBank est de loin le plus grand détenteur d’actions cotées aux États-Unis d’Alibaba, avec près de 24 %, selon S&P Capital IQ. Vanguard et BlackRock sont les suivants, chacun avec moins de 3 % des avoirs, selon la base de données. Environ les deux tiers des revenus annuels d’Alibaba, qui s’élèvent à environ 125 milliards de dollars, proviennent du commerce chinois.

Quelle est la taille des enjeux?

Voici où des entités soutenues par l’État ont acheté Alibaba, selon la base de données commerciale Tianyancha : Guangzhou Lujiao Information Technology est connecté à un groupe de filiales sous la branche médias d’Alibaba qui exploitent le navigateur UCWeb. Un fonds – finalement soutenu par le régulateur de la cybersécurité et le ministère des Finances chinois – a pris une participation de 1% dans Lujiao en janvier, laissant une filiale d’Alibaba avec 99% de propriété. Lujiao a plus que triplé son capital social à 35 millions de yuans (5,16 millions de dollars) ce mois-ci.

Youku Yingshi, qui a un capital social de 70,7 millions de yuans, possède Youku, l’une des trois principales plateformes de streaming vidéo en Chine. Un groupe de médias d’État provincial a réalisé un investissement de 1 % en septembre, laissant la branche médias d’Alibaba avec 99 % de propriété. Les dossiers ont montré que chaque filiale a également gagné un nouveau membre du conseil d’administration avec le même nom qu’une personne liée à l’acteur respectif soutenu par l’État. Il n’était pas immédiatement clair s’il s’agissait de la même personne.

“Notre entreprise de médias numériques et de divertissement (comme Youku) a fait appel à une entité multimédia appartenant à l’État en tant qu’investisseur stratégique mineur pour une entité consolidée”, a déclaré Alibaba dans son rapport sur l’exercice publié le 26 juillet. “Cet actionnaire a le droit de nommer un directeur de l’entité consolidée concernée et d’autres droits, y compris certains droits de veto sur les processus d’examen du contenu”, a déclaré la société, mettant en garde contre l’impact sur les prix de négociation de la perception du marché – et le potentiel de plus d’état contrôle sur ses activités liées au contenu. Alibaba a refusé de commenter. Le Financial Times et Reuters ont précédemment rendu compte des enjeux liés au gouvernement.

Signes d’un changement de réglementation

La nouvelle des participations détenues par l’État survient alors que les actions d’Alibaba tentent de se remettre de deux années de fortes pertes à la suite de la suspension brutale de l’introduction en bourse de la filiale Ant en novembre 2020. Les investisseurs internationaux sont devenus plus méfiants à l’égard des actions chinoises après une réglementation accrue de la Chine. une fois l’industrie Internet en roue libre. “Il n’y a pas de gouvernement aussi ambitieux dans la réglementation des grandes technologies que le gouvernement chinois”, a déclaré Rogier Creemers, professeur à l’Université de Leiden et auteur de l’article “La grande rectification : un nouveau paradigme pour l’économie des plates-formes en ligne en Chine.“ Il a déclaré que la Chine avait terminé ses grands changements en matière de réglementation technologique et s’attend à ce que d’autres pays mettent en place leur propre réglementation des grandes entreprises technologiques.

Le chef de l’organisme de réglementation des banques et des assurances chinois, Guo Shuqing, a déclaré aux médias d’État ce mois-ci que la “rectification” des activités financières de 14 sociétés de plateforme était pratiquement terminée. “La participation gouvernementale minimale et sans contrôle dans les entreprises technologiques chinoises peut être une indication que Pékin en a fini avec le durcissement de la réglementation et passe à la surveillance et à l’application”, a déclaré Brian Tycangco, analyste chez Stansberry Research. “Cela signifie également que le gouvernement partage désormais, quoique de manière minime, le succès futur de l’entreprise.” Au cours des dernières semaines, Ant a également obtenu l’autorisation d’étendre son activité de crédit à la consommation, ainsi que l’investissement d’une entité soutenue par la ville de Hangzhou. Didi a déclaré cette semaine avoir résolu les problèmes de réglementation et pourrait commencer à accepter les nouvelles inscriptions d’utilisateurs. L’un des principaux régulateurs est la Cyberspace Administration of China, qui a ordonné un examen de la cybersécurité de Didi peu de temps après son introduction en bourse aux États-Unis. L’administration a ses racines dans le travail de propagande et de censure, selon Projet DigiChina de Stanford.

Propriété de l’État des médias locaux

« Politiquement parlant, la Chine est vraiment imprévisible », a déclaré Creemers. “Mais en termes de politique, la Chine est vraiment prévisible. Elle nous dit ce qu’elle veut faire. Le problème est que nous confondons l’un pour l’autre. Je pense qu’elle est beaucoup plus transparente sur la politique que nous ne le pensons.”