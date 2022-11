La Chine renforce la sécurité à Shanghai après l’éclatement de manifestations anti-verrouillage à travers le pays

Que souhaitez-vous savoir:

Des manifestations ont éclaté après qu’un incendie a fait au moins 10 morts dans la ville d’Urumqi, où certaines personnes sont enfermées chez elles depuis quatre mois.

Les manifestations publiques à grande échelle sont extrêmement rares en Chine, la deuxième économie mondiale.

Les manifestations ont secoué les marchés mondiaux lundi, faisant baisser les prix du pétrole et augmenter le dollar américain, les actions chinoises et le yuan chutant fortement.

Les autorités de Shanghai ont érigé des barrières lundi autour d’une zone du centre-ville où des centaines de personnes ont manifesté ce week-end contre les lourdes mesures de COVID-19, l’une des nombreuses manifestations qui ont éclaté à travers le pays.

Des rues de Shanghai et de Pékin aux campus universitaires, les manifestants ont fait une démonstration de désobéissance civile sans précédent depuis que le dirigeant Xi Jinping a pris le pouvoir il y a dix ans pour superviser l’annulation de la dissidence et la mise en place d’un vaste système de surveillance sociale de haute technologie.

“Nous espérons mettre fin au confinement”, a déclaré Shi, 28 ans, lors d’une veillée aux chandelles à Pékin dimanche soir. “Nous voulons vivre une vie normale. Nous devrions tous exprimer courageusement nos sentiments.”

Il n’y avait aucun signe de nouvelles manifestations lundi à Pékin ou à Shanghai. Le Bureau de la sécurité publique n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La réaction contre les restrictions COVID est un revers pour les efforts de la Chine pour éradiquer le virus, qui infecte un nombre record de personnes et suscite des inquiétudes quant au bilan économique des blocages sur la deuxième économie mondiale.

Les gens se rassemblent dimanche dans une rue de Shanghai, où des manifestations contre la politique chinoise zéro-COVID ont eu lieu la nuit précédant un incendie meurtrier à Urumqi. (Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Trois ans après l’apparition du virus dans la ville centrale de Wuhan, la Chine reste le seul grand pays à ne pas traiter le COVID-19 comme endémique, imposant des restrictions ardues à la vie quotidienne de centaines de millions de personnes à travers le pays.

La politique chinoise zéro COVID a maintenu son nombre de morts bas par rapport à de nombreux autres pays et les responsables affirment qu’elle doit être maintenue pour sauver des vies, en particulier parmi les personnes âgées compte tenu de leurs faibles taux de vaccination.

La Chine n’a approuvé aucun vaccin COVID de fabrication occidentale, et un étude hongkongaise à la fin de l’année dernière, il a découvert que son vaccin CoronaVac fabriqué par Sinovac ne produisait pas des niveaux adéquats d’anticorps pour combattre la variante Omicron.

Les experts disent que la Chine doit intensifier ses vaccinations avant de pouvoir envisager de rouvrir et de nombreux analystes disent que c’est peu probable avant mars ou avril.

Affrontements à Shanghai

Tard dimanche, dans le centre commercial de Shanghai, où ses 25 millions d’habitants étaient coincés chez eux en avril et mai, des manifestants se sont affrontés avec la police, les forces de sécurité emportant un bus rempli de personnes.

La BBC a déclaré que la police avait agressé et détenu l’un de ses journalistes couvrant les événements avant de le relâcher après plusieurs heures. Un journaliste de Reuters a également été détenu pendant environ 90 minutes dimanche soir, avant d’être relâché.

Le gouvernement de Shanghai n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lundi, les rues de Shanghai où les manifestants se sont rassemblés ont été bloquées par des barrières en métal bleu, dans ce qui ressemblait à une tentative d’empêcher les foules de se rassembler. Des policiers en gilets haute visibilité patrouillaient par paires, tandis que des voitures de police et des motos passaient.

Les magasins et les cafés de la région ont été invités à fermer, a déclaré un membre du personnel à Reuters.

REGARDER | Les manifestations en Chine deviennent plus audacieuses à mesure qu’elles se propagent dans de nombreuses villes :

Les manifestants du verrouillage de COVID-19 en Chine appellent le président à démissionner Dans une vague de dissidence sans précédent, des manifestants en Chine continentale demandent au président Xi Jinping de démissionner pour sa politique sévère de zéro COVID, qui a mis certaines personnes en détention pendant des mois.

Ce mois-ci, la Chine a cherché à rendre ses restrictions COVID plus ciblées et moins onéreuses, laissant espérer qu’elle commencerait bientôt à se diriger vers une réouverture complète, mais une résurgence des cas a mis un frein à cela.

Alors que la politique chinoise en matière de COVID-19 est restée une source majeure d’incertitude pour les investisseurs, les développements sont désormais également surveillés pour tout signe d’instabilité politique, ce que de nombreux investisseurs n’avaient pas envisagé dans la Chine autoritaire, où Xi a récemment obtenu un troisième mandat à la direction.

Martin Petch, vice-président de Moody’s Investors Service, a déclaré que l’agence de notation s’attendait à ce que les manifestations “se dissipent relativement rapidement et sans entraîner de graves violences politiques”.

“Cependant, ils ont le potentiel d’être négatifs s’ils sont maintenus et produisent une réponse plus énergique de la part des autorités.”

Les médias d’État chinois n’ont pas mentionné les manifestations, exhortant plutôt les citoyens dans les éditoriaux à respecter les règles du COVID-19.

L’incendie d’un appartement fait 10 morts

Le catalyseur des manifestations a été l’incendie d’un appartement la semaine dernière dans la ville occidentale d’Urumqi qui a tué 10 personnes. Beaucoup ont émis l’hypothèse que les bordures de COVID-19 dans la ville, dont certaines parties étaient sous verrouillage depuis 100 jours, avaient entravé le sauvetage et l’évasion, ce que les responsables de la ville ont nié.

Dans cette image tirée d’une vidéo, des pompiers pulvérisent de l’eau sur un incendie dans un immeuble résidentiel à Urumqi le 24 novembre. L’incendie a tué 10 personnes. (The Associated Press)

Des foules à Urumqi sont descendues dans la rue vendredi. Au cours du week-end, des manifestants dans des villes comme Wuhan et Lanzhou ont renversé les installations de test du COVID-19, tandis que des étudiants se sont rassemblés sur des campus à travers la Chine.

Les discussions sur les manifestations, ainsi que les images et les images, ont déclenché un jeu du chat et de la souris entre les affiches des médias sociaux et les censeurs.

Un manifestant fait des gestes lors d’un rassemblement pour les victimes de l’incendie meurtrier de l’appartement d’Urumqi, ainsi que d’une manifestation contre les dures restrictions imposées par la Chine contre le COVID-19, à Pékin lundi. (Noel Celis/AFP/Getty Images)

A Pékin, de grandes foules de personnes pacifiques mais passionnées se sont rassemblées dimanche après minuit sur une rocade de la ville.

Certains tenaient des feuilles de papier vierges, qui sont devenues un symbole de protestation. Certains conducteurs ont klaxonné et levé le pouce.

Tôt dimanche à Shanghai, certains manifestants ont brièvement scandé des slogans anti-Xi, presque inconnus dans un pays où Xi a un niveau de pouvoir jamais vu depuis l’ère de Mao Zedong.

“A bas le Parti communiste chinois, à bas Xi Jinping”, a scandé un grand groupe, selon des témoins et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Mais la plupart de la frustration a été dirigée contre le zéro-COVID.

“Nous ne voulons pas de masques, nous voulons la liberté. Nous ne voulons pas de tests COVID, nous voulons la liberté”, a scandé une foule à Pékin.