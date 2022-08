La Chine rendra les exercices dans l’est du détroit de Taiwan “réguliers” – médias – News 24

Les navires de guerre et les avions à réaction chinois continueront de franchir la ligne de contrôle non officielle avec Taïwan

L’armée chinoise mènera désormais “habituel” des exercices sur le côté est de la ligne médiane du détroit de Taiwan, a rapporté dimanche la télévision d’Etat chinoise, selon Reuters.

La ligne médiane est une ligne de contrôle non officielle séparant la Chine et Taïwan que les navires de guerre et les avions militaires des deux côtés ne traversent généralement pas.

Pékin a lancé cette semaine des exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi sur l’île. La Chine considère l’île autonome comme son territoire et s’oppose aux contacts entre les responsables étrangers et le gouvernement de Taipei.

Les navires de guerre et les avions à réaction chinois ont continué samedi à s’entraîner pour des frappes et des débarquements amphibies au large des côtes de Taïwan. Les médias d’État chinois ont décrit à plusieurs reprises les exercices comme une répétition pour « une opération de réunification par la force », tandis que Taipei a fait valoir que les manœuvres équivalaient à un blocus de l’île. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que sa marine suivait le mouvement des navires chinois.

LIRE LA SUITE:

L’Australie doit se doter de nouveaux missiles face à la ” Chine montante ” selon un politicien

“Nos mesures sont résolues, fortes et proportionnées”, Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré aux journalistes samedi, ajoutant que les exercices se déroulaient conformément au droit international. Il a dit que les exercices visent à “discipliner les forces indépendantistes de Taiwan.”

Un porte-parole de la Maison Blanche, quant à lui, a décrit les exercices autour de Taiwan comme “une escalade significative dans les efforts de la Chine pour changer le statu quo.”