Washington a créé la crise actuelle, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Pékin

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d’avoir déclenché la crise en Ukraine et d’avoir alimenté le conflit. Zhao Lijian a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse régulier mardi que Washington devrait arrêter de jouer « police du monde » et travailler plutôt à créer les conditions pour des pourparlers de paix.

Zhao a été interrogé sur les récentes remarques du porte-parole du département d’État américain, Ned Price, qui a de nouveau menacé la Chine d’un “coût très élevé” Pékin devrait-il aider Moscou à échapper aux sanctions occidentales – même s’il n’y avait aucune preuve que la Chine le faisait réellement.

Prix ​​accusateur de sondage « comme si les États-Unis étaient la police du monde », Zhao a déclaré que la Chine « adopte une position objective et juste et se tient du côté de la paix et de la justice » quand il s’agit de l’Ukraine.

En tant que celui qui a déclenché la crise ukrainienne et le principal facteur qui l’alimente, les États-Unis doivent réfléchir profondément à leurs actions erronées consistant à exercer une pression extrême et à attiser la flamme sur la question ukrainienne.

« Nous nous opposons fermement à toute suspicion, menace et pression injustifiées visant la Chine. Nous sommes également fermement opposés aux sanctions illégales unilatérales et à la juridiction au bras long sans fondement dans le droit international », dit Zhao.

Washington doit “Arrêtez de jouer à la confrontation des blocs et de créer une nouvelle guerre froide en profitant de la situation”, Zhao a ajouté, exhortant les États-Unis à la place “faciliter un règlement approprié de la crise de manière responsable et créer l’environnement et les conditions nécessaires à des pourparlers de paix entre les parties concernées”.

Ce n’est pas la première fois que la Chine repousse les pressions américaines pour se ranger du côté de l’Occident contre la Russie dans l’affaire ukrainienne. Le mois dernier, le collègue de Zhao, Wang Wenbin, a également réprimandé Washington pour avoir alimenté le conflit et voulu « se battre jusqu’au dernier Ukrainien » alors que Pékin voulait une paix négociée. Il s’est toutefois abstenu de blâmer les États-Unis pour avoir déclenché la confrontation militaire actuelle.

Fin juin, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aux journalistes que l’alliance avait été “préparé pour cela depuis 2014,” faisant référence au gouvernement soutenu par les États-Unis à Kiev qui est arrivé au pouvoir après le coup d’État qui a renversé le président élu et déclenché la crise avec la Crimée et le Donbass.

Lors de la conférence de presse de mardi, Zhao a également rejeté les accusations américaines selon lesquelles la Chine contribuait aux pénuries alimentaires en Afrique, pointant du doigt Washington.

“Il est tout à fait clair pour le monde qui est exactement à l’origine de la crise alimentaire mondiale”, il a dit. “Nous espérons que les États-Unis réfléchiront sérieusement à leur rôle peu recommandable dans la crise alimentaire mondiale et cesseront de salir et de porter des accusations sans fondement contre la Chine.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.