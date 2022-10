La Chine remporte une troisième victoire consécutive lors du tour préliminaire

Les équipes chinoises masculines et féminines de tennis de table ont toutes deux remporté leurs troisièmes victoires consécutives aux championnats du monde par équipe lundi.

Les deux meilleurs joueurs du monde, Fan Zhendong et Ma Long, ont battu leurs rivaux 3-0. La star slovène Darko Jorgic cherchait une victoire mais s’est inclinée 11-6, 7-11, 11-7, 11-9 face à Wang Chuqin alors que son équipe subissait sa première défaite dans le Groupe 1.

“En fait, je n’ai pas bien joué aujourd’hui et j’ai gâché quelques opportunités, mais mon équipe m’a beaucoup encouragé et j’ai appris du défi de mes rivaux”, a déclaré Wang après avoir battu la tête de série slovène Jorgic.

Singapour a battu le Taipei chinois pour assurer sa première victoire à Chengdu, tandis que le Japon a remporté une victoire 3-1 sur Hong Kong-Chine, rapporte Xinhua.

Dans la section féminine, la Chinoise Sun Yingsha a balayé l’Américaine Lily Zhang 14-12, 11-3, 11-8, avant que Chen Xingtong n’effectue un retour en force après avoir perdu le premier set, battant Jalli Sarah 9-11, 11-2, 11- 5, 11-4.

« Je suis satisfait de ma performance aujourd’hui. Au fur et à mesure que le match avance, je reçois ma touche », a déclaré Sun.

“C’était mon premier match et j’étais un peu nerveux. Je me suis ajusté dès que possible après avoir perdu le premier set, ce qui était très important », a déclaré Chen.

Le champion olympique de Tokyo Chen Meng a dominé Yishiuan Lin, 14 ans, en deux sets 11-6, 11-2, 11-5 pour assurer une autre victoire aux hôtes.

Chen a donné le feu vert à Lin après le match. “Je peux voir que Lin est jeune, et je ne la connaissais pas tellement avant, mais je peux sentir à travers le match qu’elle a eu un bon contact et un bon feeling aujourd’hui.”

La Roumanie, sixième tête de série, et le Taipei chinois, septième tête de série, se sont inclinés respectivement face au Portugal et à la Suède 3-2. L’Allemagne a remporté une victoire 3-0 sur la République tchèque et a terminé le tournoi à la ronde en tête du Groupe 5, tandis que Hong Kong de Chine a remporté une impressionnante victoire 3-0 sur le Brésil, restant en tête du Groupe 3.

