La Chine remodèle le monde avec la Ceinture et la Route, et c’est une bonne chose

Depuis dix ans, le projet d’infrastructure le plus ambitieux de Pékin offre aux pays du Sud une alternative au développement dominé par l’Occident.

Des représentants de plus de 140 pays se réuniront cette semaine en Chine pour une nouvelle édition du Forum de la Ceinture et de la Route, une réunion politique et économique internationale conçue pour élaborer des plans d’action pour l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) de Pékin. Il s’agit sans aucun doute du plus grand événement international de l’année en Chine, et il aura lieu à l’occasion du dixième anniversaire de la création de l’initiative. Une décennie après l’émergence de ce projet d’infrastructure mondial, il est important de souligner ses incroyables ramifications géopolitiques – ainsi que son impact au niveau humain fondamental.

D’un point de vue stratégique fondamental, la BRI chinoise est géniale. Dans son article révolutionnaire de 1904 intitulé « Le pivot géographique de l’histoire », Sir Halford John Mackinder affirmait que l’accent mis par l’Empire britannique sur la puissance navale perdrait de son importance à mesure que le transport terrestre en Eurasie se développerait au point de créer ce qu’il appelait « le pivot géographique de l’histoire ».Île-monde. Cette publication a été l’un des fondements de la géopolitique moderne et peut être considérée comme un document de validation de principe pour quelque chose comme la BRI.

On peut dire qu’en développant des artères commerciales terrestres en Eurasie, la Chine développe un réseau indestructible de croissance économique qui met à terre l’hégémonie unipolaire d’aujourd’hui : les États-Unis. Même si rien n’indique que la BRI soit censée être un projet d’infrastructure militaire, le développement de l’initiative représente néanmoins un basculement géopolitique massif vers un monde multipolaire.

Comme le note le ministère chinois des Affaires étrangères, citant les données de la Banque mondiale, la BRI a augmenté le commerce des pays participants de 4,1 % en moyenne, attiré 5 % d’investissements directs étrangers en plus, créé 3,4 % de PIB en plus pour les pays à faible revenu et augmenté le PIB. La part du PIB des économies émergentes et en développement de 3,6 % entre 2012 et 2021. Au total, la BRI devrait générer 1,6 billion de dollars de revenus chaque année d’ici 2030. Cela a été une aubaine absolument incroyable pour le monde, en particulier pour les pays du Sud. .

La Banque mondiale note également que la BRI aura aidé 40 millions de personnes à sortir de la pauvreté entre 2015 et 2030. D’ici fin 2022, les investissements chinois via le projet ont créé 421 000 emplois locaux et mis en œuvre avec succès plus de 3 000 projets. La plupart de ces projets visaient à interconnecter le commerce mondial et à résoudre des problèmes pratiques liés à la qualité de vie des populations.

Pour commémorer le dixième anniversaire de la BRI et mettre en lumière les histoires à impact humain créées grâce aux investissements chinois dans le monde, China Global Television Network (CGTN) s’est associé à des équipes de production locales du monde entier pour créer une nouvelle série intitulée « Rising with Pride », dont la diffusion a maintenant commencé. Le journaliste Oliver Vargas et moi avons travaillé sur la partie de la série se déroulant en Bolivie, plus précisément dans un village proche de la centrale hydroélectrique San Jose II, l’un des projets de la BRI.

Nous avons parlé à un indigène local nommé Hector Cespedes Veizaga qui vit à Colomi, en Bolivie. Grâce à la centrale électrique, il avait désormais de l’électricité dans sa maison – ce que de nombreuses communautés rurales de Bolivie n’avaient pas jusqu’à récemment. Il a déclaré qu’il était désormais en mesure de rester informé de ce qui se passe dans le monde et en Bolivie, et que son enfant pouvait faire ses devoirs sans entrave. La famille d’Hector fait partie des centaines de milliers de personnes qui ont constaté les avantages tangibles de la BRI.

L’État chinois a sorti plus de 800 millions de personnes de la pauvreté au cours des quatre dernières décennies, déclarant sa victoire contre la pauvreté abjecte en 2021, et aide désormais d’autres personnes dans le monde. Outre la BRI, la Chine a également récemment lancé son Initiative de développement mondial (GDI) pour atteindre un objectif similaire – même si l’on peut affirmer qu’elle se concentrera moins sur les actifs tangibles et davantage sur des projets durables et mutuellement rentables.

Pourtant, la BRI a été entachée de controverses – dont la plupart sont propagées par des responsables occidentaux et des experts anti-Chine. «Diplomatie du piège de la dette » est un mensonge souvent invoqué – et c’est aussi un mensonge facilement démystifié. Si vous regardez le ratio de dette détenue par les pays à revenu faible ou intermédiaire, il est toujours saturé de prêts garantis par l’Occident, de la Banque mondiale, du FMI, du Club de Paris ou de Wall Street. La Chine ne représente toujours qu’une infime fraction. Si jamais vous insistez pour donner un exemple de prêts chinois dévastant un pays, vous ne pourrez jamais en produire un, car il n’en existe pas. (Deborah Brautigam et Meg Rithmire ont produit un excellent article pour The Atlantic qui explique pourquoi « diplomatie du piège de la dette» est superposé).

Nous entendons également constamment dire que la Chine ne fait pas de tels investissements simplement par bonté de cœur – et, bien entendu, ce n’est même pas une affirmation de la Chine elle-même, compte tenu de l’omniprésence de l’expression « coopération gagnant-gagnant » dans le monde. son discours diplomatique. Les Chinois sont certainement impitoyablement égoïstes ; cependant, c’est là où cela correspond aux intérêts des autres – et, semble-t-il, il y a ici une grande convergence – que les choses s’arrangent.

Cela ne marche pas à chaque fois. Par exemple, de nombreux pays du format 17+1 (Coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale) n’ont vu aucun avantage tangible à rejoindre la BRI, ce qui a incité nombre d’entre eux à abandonner le format, n’ayant rien à montrer des promesses de milliards de dollars. dollars d’investissement. En effet, neuf des 16 membres initiaux du format n’ont reçu aucun investissement chinois dans les infrastructures d’ici 2020, malgré de grands espoirs.

Les pays baltes et la République tchèque n’ont même pas attiré un seul projet, alors que cette dernière s’est vu promettre plusieurs milliards de dollars d’accords signés. Un autre pays européen, l’Italie, seul pays du G7 à participer à l’initiative, devrait également bientôt en sortir, faute de résultats. Rome avait rejoint l’initiative en grande pompe en 2019 – en effet, je m’en souviens parce que j’étais dans la ville lors de la visite du président chinois Xi Jinping – mais apparemment, cela n’a rien apporté de bénéfique.

Ceci étant dit, il y a deux choses importantes à garder à l’esprit. Ce n’est pas parce que la BRI n’a pas profité à certains pays qu’elle ne profitera pas à d’autres. L’inverse est également vrai : ce n’est pas parce que cela profite à certains que cela profitera à tous. De plus, la présence de la BRI est intrinsèquement bénéfique à l’ordre mondial car elle présente une alternative aux institutions de développement dominées par l’Occident comme la Banque mondiale et le FMI. C’est là tout l’intérêt : proposer des alternatives et permettre aux pays de choisir quelle option leur convient le mieux.