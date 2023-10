La Chine remet en question l’alunissage historique de l’Inde

La mission Chandrayaan-3 a atterri « loin » du pôle sud lunaire, a affirmé un éminent scientifique du programme spatial de Pékin.

Le Chandrayaan-3 de l’Inde n’a pas atterri dans ou à proximité de la région polaire sud de la Lune, a soutenu le scientifique chinois Ouyang Ziyuan. Alors que la Chine envisage d’atteindre la même région l’année prochaine, la rivalité scientifique entre Pékin et New Delhi s’est exacerbée.

Chandrayaan-3 s’est posé sur la Lune le 23 août à une latitude de 69 degrés, qui, selon les scientifiques indiens, se situe dans la région du pôle sud lunaire.

« C’est faux, » » Ouyang a déclaré au journal chinois Science Times la semaine dernière, selon Bloomberg. « Le site d’atterrissage de Chandrayaan-3 n’est pas au pôle sud lunaire, ni dans la région du pôle sud lunaire, ni à proximité de la région du pôle sud lunaire. »

Ouyang a fait valoir que même si une latitude de 69 degrés sur Terre se situerait bien à l’intérieur du cercle antarctique, l’inclinaison axiale plus petite de la Lune signifie que sa région polaire sud s’étend entre 88,5 et 90 degrés. Selon la définition d’Ouyang, Chandrayaan-3 a atterri à 619 kilomètres (385 miles) de cette région.

Ouyang est cosmochimiste et géochimiste et est considéré comme le père du programme chinois d’exploration lunaire.

Quelle que soit la définition utilisée, Chandrayaan-3 a atterri plus au sud que toutes les missions lunaires précédentes. La NASA a posé une sonde à 41 degrés sud en 1968, tandis que la Chine a atteint 54 degrés sud sur la face cachée de la Lune en 2019. Une tentative de l’agence spatiale russe Roscosmos d’atterrir une sonde à 69 degrés sud a échoué le mois dernier lorsque le Luna-25 L’atterrisseur s’est écrasé sur la surface de la Lune.

La réaction à l’atterrissage de Chandrayaan-3 a été mitigée en Chine. Le gouvernement chinois n’a pas officiellement félicité l’Inde pour cette réussite, et Pang Zhihao, un « expert spatial principal » basé à Pékin, a déclaré au journal public Global Times que la Chine possède des fusées et des rovers lunaires plus avancés que ceux utilisés sur le Chandrayaan. 3 missions.

Cependant, le Global Times a également noté que d’autres scientifiques chinois ont «a exprimé ses sincères félicitations» à New Delhi en mission.

Bien que la Chine et l’Inde soient toutes deux membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et du groupe des BRICS, elles sont considérées comme des rivaux géopolitiques et se sont affrontées ces dernières années au sujet des revendications maritimes de Pékin dans la mer de Chine méridionale et sur leur frontière himalayenne.

L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé le mois dernier qu’elle prévoyait d’atterrir près du pôle sud lunaire l’année prochaine. Selon la CNSA, la mission Chang’e-6 verra un rover envoyé pour collecter des échantillons de roches à transporter vers la Terre, un exploit que seuls la Chine, les États-Unis et l’ex-Union soviétique ont réalisé auparavant.

Le Japon, quant à lui, a lancé le mois dernier sa mission « Moon sniper », dans l’espoir de déployer une sonde sur le corps céleste d’ici l’année prochaine et de parvenir à un « atterrissage précis » à seulement 100 mètres de son site cible.