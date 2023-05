La Chine remet en question la « sincérité » après que Biden a appelé à des pourparlers

Pékin a exprimé des doutes sur le rapprochement américain au milieu de la campagne de confinement de Washington

Les responsables chinois ont essentiellement torpillé l’affirmation du président américain Joe Biden selon laquelle les relations entre Washington et Pékin vont se dégeler « Très bientôt, » suggérant que la Maison Blanche manque de crédibilité lorsqu’elle appelle à de nouvelles discussions tout en imposant des sanctions destinées à entraver le progrès économique de son rival.

« Les États-Unis disent qu’ils veulent parler à la partie chinoise tout en cherchant à réprimer la Chine par tous les moyens possibles et à imposer des sanctions aux responsables, institutions et entreprises chinois », La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lors d’un point de presse lundi à Pékin. « Y a-t-il une sincérité et une signification dans une communication comme celle-ci? »

Les commentaires de Mao sont intervenus un jour après que Biden a déclaré aux journalistes lors du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, que les relations de son administration avec la Chine étaient en voie de guérison avant sa décision d’abattre un « bête » Ballon chinois qui aurait espionné les États-Unis en février. « Tout a changé en termes de parler les uns aux autres, » il a dit. « Je pense que vous allez voir cela commencer à dégeler très bientôt. »

Biden a suggéré que son administration pourrait lever les sanctions contre le ministre chinois de la Défense Li Shangfu pour aider à permettre des pourparlers avec son homologue américain, Lloyd Austin. Cependant, il a ajouté que parce que la Chine était « construire son armée », il a clairement indiqué que Washington n’échangerait pas « certains items » avec Pékin. « Nous avons maintenant l’engagement de tous nos alliés qu’ils ne feront pas cela non plus, fournir ce genre de matériel. »

En savoir plus La Chine s’interroge sur la « crédibilité » des membres du G7

Mao a déclaré que les responsables chinois ont clairement exprimé leur ferme opposition à « sanctions unilatérales illégales ». Elle a ajouté, « La partie américaine doit immédiatement lever les sanctions et prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles, créer une atmosphère et des conditions favorables au dialogue et à la communication. »

Le président chinois Xi Jinping a cherché à établir des relations avec les États-Unis sur la base des principes de « respect mutuel, coexistence pacifique et coopération gagnant-gagnant », dit Mao. « Nous exhortons les États-Unis à se forger une perception correcte de la Chine, à cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et à nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine, et à travailler avec la Chine pour remettre les relations sino-américaines sur la bonne voie avec des actions concrètes ».

Le G7 a publié samedi un communiqué conjoint accusant la Chine de coercition économique, de violations des droits de l’homme et d’incitation aux tensions dans le détroit de Taiwan. Le groupe a également fait part de ses inquiétudes concernant l’expansion du programme d’armes nucléaires de Pékin et ses « militarisation » en mer de Chine méridionale.

EN SAVOIR PLUS: La Chine prête à « écraser » l’indépendance de Taïwan, selon le ministère de la Défense

« La Chine rejette les accusations du G7 » dit Mao. Elle a ajouté que le G7 a miné la stabilité mondiale tout en salissant les politiques de sécurité des autres pays. « Cela ne fera que renforcer l’antagonisme et la confrontation et créer des obstacles au processus international de désarmement nucléaire. »

EN SAVOIR PLUS: La Chine accuse le Japon de campagne de diffamation