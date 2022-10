La Chine remercie Elon Musk pour le tweet de Taiwan – mais Taipei insiste sur le fait que “notre liberté n’est pas à vendre” | Nouvelles du monde

L’ambassadeur de Chine aux États-Unis a remercié Elon Musk pour ses suggestions sur l’avenir de Taïwan, mais a réitéré l’appel de Pékin à la “réunification pacifique” de l’île.

Le milliardaire a suggéré que les tensions pourraient être résolues en cédant une partie du contrôle de Taiwan à Pékin en créant une “zone administrative spéciale” pour Taïwan.

Il a admis dans un entretien avec le Financial Times que cela “ne rendrait probablement pas tout le monde heureux”.

L’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a tweeté : “Je voudrais remercier @Elon Musk pour son appel à la paix de l’autre côté du détroit de Taïwan et son idée de créer une zone administrative spéciale pour Taïwan.

“En fait, la réunification pacifique et Un pays, deux systèmes sont nos principes de base pour résoudre la question de Taiwan… et la meilleure approche pour réaliser la réunification nationale.

Lire la suite:

Taïwan pourrait-il suivre l’Ukraine : les insulaires vivant dans la ligne de mire

“A condition que la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine soient garantis, après la réunification, Taiwan jouira d’un degré élevé d’autonomie en tant que région administrative spéciale et d’un vaste espace de développement.

“Les droits et les intérêts du peuple de Taïwan seront pleinement protégés et les deux rives du détroit de Taïwan partageront la gloire du renouveau national. La réunification pacifique de la Chine est également propice à la paix et au développement en Asie-Pacifique et dans le reste du monde”. .”

Cependant, les commentaires de M. Musk ont ​​​​été ignorés par l’ambassadeur de facto de Taïwan à Washington.

Hsiao Bi-khim a déclaré : « Taiwan vend de nombreux produits, mais notre liberté et notre démocratie ne sont pas à vendre.

“Toute proposition durable pour notre avenir doit être déterminée pacifiquement, sans coercition et respectueuse des souhaits démocratiques du peuple de Taiwan.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:57

La Chine et Taïwan sont-ils sur le point d’entrer en guerre ?



La Chine a offert à Taïwan un modèle d’autonomie “un pays, deux systèmes” similaire à celui de Hong Kong.

Mais cela a été rejeté par tous les partis politiques traditionnels à Taiwan et a très peu de soutien public, surtout après que Pékin a imposé une loi stricte sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020.

Pékin, qui revendique Taïwan comme l’une de ses provinces, s’est depuis longtemps engagé à la placer sous son contrôle et n’a pas exclu le recours à la force pour le faire.

Le gouvernement de Taïwan, dirigé démocratiquement, s’oppose fermement aux revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seuls les 23 millions d’habitants de l’île peuvent décider de son avenir.

Les commentaires de M. Musk sont intervenus quelques jours seulement après avoir proposé un éventuel accord pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui a été condamné par Kyiv.