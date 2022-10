La Chine remanie le comité de direction et conserve de nombreux alliés de Xi

Le président chinois Xi Jinping (C) fait des gestes lors de la cérémonie de clôture du 20e Congrès du Parti communiste chinois au Grand Palais du Peuple à Pékin le 22 octobre 2022.

BEIJING – La Chine a annoncé samedi que son nouveau comité central comprendrait de nombreux alliés connus du président chinois Xi Jinping, tandis que plusieurs responsables ayant des tendances plus favorables au marché ne figuraient pas sur la liste.

Ce comité central détermine ensuite le noyau dirigeant – le Politburo et son comité permanent. Les noms de ces postes clés doivent être connus plus tard ce week-end.

Quatre des sept membres actuels du comité permanent du Politburo ne figuraient pas sur la liste. Les trois seuls qui sont restés étaient Xi, Wang Huning et Zhao Leji.

Li Qiang, secrétaire du parti de Shanghai, et son homologue de Pékin Cai Qi sont restés sur la liste du comité central.

Centre d’analyse de la Chine de l’Asia Society Policy Institute appelé le protégé de Li Qiang Xi. D’autres loyalistes de Xi que l’Asia Society avait identifiés ont été inclus dans la liste des nouveaux membres du comité central.

Ding Xuexiang — membre du Politburo et “essentiellement chef de cabinet de Xi, ainsi que responsable de sa sécurité personnelle, ce qui signifie qu’il fait partie du cercle le plus digne de confiance de Xi”, selon le rapport de l’Asia Society.

Chen Min’er – membre du Politburo et secrétaire du parti de la municipalité de Chongqing, un poste qu’il a obtenu grâce à “l’éviction brutale” par Xi de l’ancien secrétaire, a souligné Asia Society.

Huang Kunming, membre du Politburo et chef du département de propagande chinois, qui a travaillé en étroite collaboration avec Xi dans les provinces du Fujian et du Zhejiang, selon le rapport.

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi est resté sur la nouvelle liste, malgré les attentes selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite et laisser la place à un changement dans la politique étrangère de la Chine, qui est devenue de plus en plus agressive.

Hu Chunhua, un autre favori pour le premier rôle, est resté sur la liste. Hu a des liens étroits avec le prédécesseur de Xi, Hu Jintao. Le promouvoir signalerait “l’unité de leadership” avec Xi nommant des personnes extérieures à sa faction, a déclaré Cheng Li, haut responsable de Brookings, lors d’une conférence au début du mois.

Hu Jintao a été escorté hors de son siège à côté de Xi lors de la cérémonie de clôture du 20e Congrès national du parti samedi, selon des informations et plusieurs témoins oculaires. On ne sait pas pourquoi il a été introduit de manière inattendue.