« Il est tout aussi essentiel que nous exprimions nos préoccupations communes concernant le fait que l’étude d’experts internationaux sur la source du virus SRAS-CoV-2 a été considérablement retardée et n’a pas eu accès à des données et des échantillons originaux et complets, » Une déclaration conjointe, signée par l’Australie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, Israël, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Corée du Sud, la Slovénie, le Royaume-Uni et les États-Unis, lit.

