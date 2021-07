La Chine rejette le projet de l’OMS d’étudier l’origine du virus et rejette la théorie des fuites de laboratoire

La Chine a rejeté jeudi le plan de l’Organisation mondiale de la santé pour la deuxième phase d’une étude sur les origines du COVID-19, rejetant comme une rumeur scientifiquement non fondée une théorie selon laquelle le virus aurait pu fuir d’un laboratoire chinois.

« Il nous est impossible d’accepter un tel plan de recherche de l’origine », a déclaré Zeng Yixin, vice-ministre de la Commission nationale de la santé, lors d’une conférence de presse convoquée pour aborder la question des origines du virus.

Les États-Unis et d’autres disent que la Chine n’a pas été transparente sur ce qui s’est passé au début de la pandémie. La Chine accuse les critiques de politiser une question qui devrait être laissée aux scientifiques.

Aussi dans l’actualité :

►Quatre autres résidents du village olympique, dont deux athlètes, ont été testés positifs pour COVID-19. Le skateur Candy Jacobs des Pays-Bas et le joueur de tennis de table Pavel Sirucek de la République tchèque ont dû quitter le village pour entrer dans un hôtel de quarantaine. Deux responsables ont également été testés positifs.

►Les enfants de moins de 12 ans pourraient commencer à se faire vacciner contre le coronavirus d’ici quelques semaines, a déclaré le président Joe Biden.

►Gouv. Greg Abbott dit qu’il n’imposera pas un autre mandat de masque à l’échelle de l’État, bien que les cas de COVID-19 soient à nouveau en augmentation au Texas.

►Les États-Unis continueraient de restreindre les voyageurs non essentiels en provenance du Mexique et du Canada par voie terrestre et par ferry au moins jusqu’au 21 août. Le Canada a annoncé lundi qu’il rouvrirait ses frontières aux citoyens américains entièrement vaccinés et aux résidents permanents le 9 août, avec des plans pour permettre aux voyageurs entièrement vaccinés de n’importe quel pays le 7 septembre.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,2 millions de cas confirmés de COVID-19 et 609 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 191,9 millions de cas et 4,1 millions de décès. Près de 161,9 millions d’Américains – 48,8% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Un hôpital de Houston a son premier cas de variante lambda du coronavirus, mais les experts en santé publique disent qu’il est encore trop tôt pour dire si la variante atteindra le même niveau de préoccupation que le delta. Ce qu’il faut savoir.

Association hospitalière : obliger les soignants à se faire vacciner

La plus grande association hospitalière du pays appelle tous les travailleurs de la santé à se faire vacciner alors que les cas augmentent dans tout le pays. « Pour protéger tous les patients, les communautés et le personnel des risques connus et substantiels de COVID-19, l’American Hospital Association recommande vivement la vaccination de tout le personnel de santé », a déclaré l’organisation dans un communiqué. « L’AHA soutient également les hôpitaux et les systèmes de santé qui adoptent des politiques de vaccination obligatoires contre le COVID-19 pour le personnel de santé, les facteurs et circonstances locaux déterminant si et comment ces politiques sont mises en œuvre. »

L’AHA – qui représente près de 5 000 hôpitaux – est le plus grand groupe de soins de santé à approuver les exigences obligatoires en matière de vaccins pour les agents de santé. Les responsables de la santé ont déclaré que la meilleure protection reste la vaccination, notant que les injections réduisent les risques de maladie grave, d’hospitalisation et de décès.

« Les vaccins sont très robustes », a déclaré à USA TODAY le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. «Ce que nous voyons maintenant aux États-Unis, comme l’a dit le directeur du CDC, est une pandémie de non vaccinés. C’est là qu’est le risque.

Un joueur américain de beach-volley testé positif, probablement en dehors des Jeux olympiques

Le joueur américain de beach-volley Taylor Crabb a été testé positif au COVID-19 après son arrivée au Japon et il est peu probable qu’il puisse participer aux Jeux olympiques de Tokyo, selon des informations mercredi. L’Orange County Register et une filiale de NBC à Los Angeles ont chacun rapporté que Crabb, 29 ans, avait enregistré un test positif au cours du week-end, ce qui l’empêcherait probablement de participer à son premier match prévu avec son partenaire Jake Gibb dimanche.

Crabb serait le premier athlète américain à être exclu de la compétition aux Jeux olympiques après avoir été testé positif pour COVID-19 au Japon.

USA Volleyball a confirmé dans un communiqué qu’un de ses membres avait été testé positif pour COVID-19 à son arrivée, mais a refusé de fournir tout autre détail supplémentaire, y compris l’identité de la personne.

« La santé et la sécurité de nos athlètes, entraîneurs et personnel est notre priorité absolue », a déclaré l’organisation dans un communiqué. « Nous pouvons confirmer qu’un membre de l’équipe des États-Unis a été testé positif à son arrivée au Japon. Conformément aux règles et protocoles locaux, l’athlète a été transféré dans un hôtel. Par respect pour la vie privée de l’individu, nous ne pouvons pas fournir plus d’informations à ce stade temps. »

– Tom Schad, USA AUJOURD’HUI

Le Missouri annonce la loterie des vaccins ; Les chefs religieux de l’État appellent à la vaccination

Les Missouriens vaccinés auront désormais la possibilité de gagner des prix de 10 000 $ dans le cadre d’un nouveau programme de loterie annoncé par le gouverneur Mike Parson. L’annonce intervient le jour même où le Missouri a signalé 3 031 nouveaux cas de virus, le nombre quotidien le plus élevé depuis janvier. À ce jour, 9 526 Missouriens sont morts de COVID-19, et l’État a signalé un total de 549 191 cas. La propagation précoce et rapide de la variante delta plus infectieuse du virus a placé le Missouri sous un microscope national ces derniers mois, les responsables fédéraux avertissant que l’État pourrait être un signe avant-coureur de choses à venir aux États-Unis

Le traqueur de vaccins USA TODAY Network a montré que seulement 40% des 6,1 millions d’habitants du Missouri sont complètement vaccinés à ce jour, avec 47% des résidents ayant pris au moins une dose. Ces niveaux sont bien inférieurs à « l’immunité collective », généralement considérés par les scientifiques comme existant lorsqu’au moins 70 % de la population est immunisée.

La publication baptiste Word & Way, établie depuis 125 ans dans le Missouri, a organisé et publié une déclaration soutenue par plus de 200 dirigeants chrétiens. Ils ont exhorté tout le monde à se faire vacciner comme « un moyen facile de mettre en pratique le commandement de Jésus d’aimer son prochain comme soi-même ».

– Galen Bacharier et Gregory J. Holman, Springfield News-Leader

