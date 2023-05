La Chine rejette la déclaration de Biden sur un dégel à venir dans les relations américano-chinoises

Le gouvernement chinois a rejeté l’affirmation du président Biden selon laquelle un dégel des relations tendues entre les États-Unis et la Chine est imminent, Pékin exigeant la fin des sanctions contre les responsables et les entreprises chinois, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

M. Biden a été interrogé lors d’une conférence de presse lors du récent sommet du Groupe des Sept (G7) au Japon sur le manque de communication entre les deux nations à un moment où l’armée chinoise mène des activités militaires provocatrices dans le détroit de Taiwan.

« Eh bien, numéro un, vous avez raison, nous devrions avoir une hotline ouverte », a déclaré M. Biden aux journalistes, notant que l’établissement d’une telle hotline était quelque chose que le président chinois Xi Jinping avait accepté de faire lors de leur rencontre en novembre en Indonésie.

« Et puis ce ballon idiot qui transportait l’équivalent de deux wagons de marchandises d’équipement d’espionnage survolait les États-Unis, et il a été abattu, et tout a changé en termes de conversation », a déclaré M. Biden, faisant référence au Ballon de surveillance chinois qui a transité par les États-Unis en février.

« Je pense que vous allez voir cela commencer à dégeler très bientôt », a déclaré le président.

Un avion de l’US Air Force a abattu le ballon espion au large des côtes de la Caroline du Sud le 4 février, et les tensions entourant l’incident ont monté en flèche au cours des semaines suivantes.

VOIR AUSSI : L’équipe d’intelligence artificielle de Google fait part de ses inquiétudes concernant la Chine lors d’une rencontre avec les législateurs

La fusillade a fait dérailler un voyage prévu à Pékin par le secrétaire d’État Antony Blinken, qui avait l’intention de visiter la capitale chinoise dans le cadre d’un changement de politique de l’administration Biden vers la recherche de la détente avec le gouvernement dirigé par le parti communiste chinois.

L’administration a depuis cherché à repousser l’incident et a continué au cours des dernières semaines à rechercher des relations diplomatiques plus étroites avec Pékin au milieu des craintes d’un conflit potentiel entre les États-Unis et la Chine.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a récemment rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Vienne. Parmi les sujets abordés, les deux hommes ont discuté de la possibilité de reporter la visite de M. Blinken à Pékin.

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré lundi qu’il n’avait pas annoncé si le voyage était en cours.

« Nous avons clairement indiqué que nous pensons qu’il est important que nous nous engagions avec la Chine sur des questions d’intérêt commun et sur des questions sur lesquelles nous avons des inquiétudes concernant les actions de la RPC », a déclaré M. Miller, en utilisant l’acronyme de la République populaire de Chine.

La directrice américaine du renseignement national, Avril Haines, a récemment témoigné devant le Sénat que l’armée chinoise contrôlée par les communistes refusait de s’entretenir avec ses homologues militaires américains, en particulier lors d’incidents ou de crises.

VOIR AUSSI : Les États-Unis et la Papouasie-Nouvelle-Guinée signent un nouveau pacte de sécurité contre la Chine

Le manque de communications militaires a augmenté le risque qu’un conflit éclate lors d’une rencontre militaire en mer ou dans les airs entre les militaires américains et chinois.

Des responsables chinois ont déclaré que les communications militaires entre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, ne seraient pas tenues tant que les États-Unis n’auraient pas levé les sanctions contre le général Li.

Le général a été sanctionné en 2018 pour avoir vendu des avions de combat Su-35 et des missiles S-400 à la Russie.

Le département d’État a déclaré lundi qu’il ne lèverait pas les sanctions contre le général Li.

La réponse de la Chine

Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi aux journalistes à Pékin que la Chine et les États-Unis maintiendraient les communications nécessaires, mais que ces pourparlers ne pourront avoir lieu tant que Washington ne lèvera pas les sanctions contre les responsables et les institutions chinois.

« La Chine s’oppose toujours fermement aux sanctions unilatérales illégales et a clairement fait part de sa position sévère à la partie américaine », a déclaré la porte-parole Mao Ning.

« La partie américaine devrait immédiatement lever les sanctions et prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles, créer une atmosphère et des conditions favorables au dialogue et à la communication », a-t-elle déclaré.

Mme Mao a ajouté que les relations resteront froides car les États-Unis « cherchent à réprimer la Chine par tous les moyens possibles ».

Ses commentaires sont intervenus après que le groupe des nations industrielles du G7 a critiqué la Chine dans une déclaration conjointe des dirigeants à la fin du sommet du groupe à Hiroshima, au Japon, ce week-end.

La déclaration a cité une série de questions, y compris les efforts de Pékin pour promouvoir son économie communiste non marchande qui « déforme » l’économie mondiale.

« Nous lutterons contre les pratiques malveillantes, telles que le transfert de technologie illégitime ou la divulgation de données. Nous favoriserons la résilience à la coercition économique », indique le communiqué du G7.

« Nous reconnaissons également la nécessité de protéger certaines technologies de pointe qui pourraient être utilisées pour menacer notre sécurité nationale sans limiter indûment le commerce et les investissements. »

M. Biden a déclaré lors de la conférence de presse de dimanche à Hiroshima que la déclaration décrivait une politique alliée unifiée pour traiter avec la Chine.

La déclaration du G7, composé des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon, a déclaré que les technologies de pointe qui pourraient être utilisées pour menacer la sécurité nationale devaient être protégées sans restreindre sévèrement le commerce et l’investissement.

Les États-Unis ont décidé de restreindre l’accès de la Chine aux micropuces avancées en vertu de la loi CHIPS and Science Act promulguée l’année dernière.

La loi oblige les fabricants de micropuces à ne pas étendre leurs capacités en Chine si les entreprises reçoivent des fonds d’un pool de 39 milliards de dollars visant à faire progresser l’industrie américaine des semi-conducteurs.

La déclaration du G7 indique que le groupe ne cherche pas à « nuire à la Chine » ou à limiter son développement économique, et qu’une Chine en pleine croissance qui respecte les règles internationales est dans l’intérêt du monde.

La déclaration poursuit en énumérant les problèmes causés par les activités agressives chinoises dans les mers de Chine orientale et méridionale, où Pékin a fait de vastes revendications territoriales sur des îles contestées au niveau international.

« Nous restons sérieusement préoccupés par la situation dans les mers de Chine orientale et méridionale. Nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force ou la coercition », indique le communiqué.

« Il n’y a aucune base légale pour les revendications maritimes expansives de la Chine en mer de Chine méridionale, et nous nous opposons aux activités de militarisation de la Chine dans la région », a déclaré le G7.

La Chine a construit plusieurs îles dans la mer et déployé des missiles anti-navires et anti-aériens sur certaines, a déclaré le Pentagone.

Friction sur Taïwan

Pékin considère que la démocratie insulaire de Taïwan, soutenue par les États-Unis, fait partie du territoire souverain de la Chine, et M. Xi a publiquement juré que l’île serait finalement placée sous le contrôle de la Chine en utilisant la force si nécessaire.

La déclaration du G7 a déclaré que le maintien de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taiwan, large de 100 milles entre l’île et la Chine continentale, est « indispensable » à la sécurité et à la prospérité régionales.

« Nous appelons à une résolution pacifique des problèmes inter-détroit », indique le communiqué.

Les violations des droits de l’homme en Chine ont également été pointées du doigt par le G7, y compris la répression au Tibet et au Xinjiang, « où le travail forcé est une préoccupation majeure pour nous », indique le communiqué.

Le groupe a séparément dénoncé Pékin pour ne pas avoir honoré ses engagements de respecter les accords permettant la démocratie, la liberté et l’autonomie de Hong Kong ; et a appelé la Chine à ne pas interférer avec les institutions démocratiques et à faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à son agression militaire contre l’Ukraine.

En ce qui concerne les relations américano-chinoises, Mme Mao, la porte-parole chinoise, a déclaré que les liens de la Chine avec les Etats-Unis sont basés sur ce que le président Xi Jinping a appelé les principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant.

« Nous exhortons les États-Unis à se forger une perception correcte de la Chine, à cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et à nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine, et à travailler avec la Chine pour remettre les relations sino-américaines sur la bonne voie avec des actions concrètes », a-t-elle ajouté. a dit.

M. Biden, quant à lui, a donné des signaux mitigés lors de sa conférence de presse à Hiroshima sur la question de savoir si les États-Unis lèveraient les sanctions contre le général Li dans la poursuite des pourparlers avec la Chine.

« Non, je ne vais pas alléger les sanctions », a déclaré le président à un moment donné.

Plus tard, il a été interrogé sur les efforts du secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour rencontrer le général Li et si les sanctions seraient levées contre le ministre de la Défense.

M. Biden a déclaré: « C’est en cours de négociation en ce moment », et a noté que son commentaire précédent sur la non-levée des sanctions était en réponse à la question de savoir si les États-Unis vendraient des marchandises au ministère chinois de la Défense.

M. Miller, le porte-parole du département d’État, a cherché à clarifier les commentaires du président, affirmant que le département ne prévoyait pas de lever les sanctions contre le général Li pour aider les futurs pourparlers. « Non, nous ne le sommes pas », a-t-il déclaré aux journalistes.