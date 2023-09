La Chine réitère le cessez-le-feu et les pourparlers de paix comme « le seul moyen » de mettre fin à la guerre en Ukraine | Actualités politiques

La Chine a réitéré sa position selon laquelle un cessez-le-feu et des pourparlers de paix sont le « seul moyen » de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui a commencé avec l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

« La cessation des hostilités et la reprise des pourparlers de paix sont le seul moyen de régler la crise ukrainienne », a déclaré le vice-président. Han Zheng » a déclaré l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) lors de sa réunion annuelle.

La Chine a tenté de se positionner comme un artisan de la paix et un arbitre neutre dans le conflit, même si elle a refusé de condamner Moscou pour l’invasion.

En février, à l’occasion du premier anniversaire de la guerre, il a publié un document de position sur la manière de mettre un terme aux combats, mais les propositions ont reçu un accueil mitigé à Moscou et à Kiev.

La Chine, l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, souhaite « continuer à jouer un rôle constructif », a ajouté Han. Il n’a pas précisé.

En visite à Moscou cette semaine, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré à son homologue russe Sergueï Lavrov que la Chine maintiendrait une position indépendante et impartiale à l’égard de l’Ukraine alors qu’elle tentait de trouver un règlement politique à la question.

Les efforts de Pékin pour parvenir à une résolution du conflit ont peu progressé, dans un contexte de scepticisme quant à sa neutralité déclarée compte tenu de l’approfondissement de ses liens avec la Russie. Le président chinois Xi Jinping s’est rendu à Moscou en mars, où il a rencontré Vladimir Poutine et a porté un toast à une « nouvelle ère » de coopération, tandis que Poutine a accepté une invitation à se rendre en Chine le mois prochain.

Han, un responsable de second rang, a également utilisé son discours à l’AGNU pour réitérer la vision de la Chine d’un ordre mondial alternatif, libre de ce qu’elle a longtemps appelé « l’hégémonie occidentale ».

S’adressant aux pays en développement, il a déclaré que la Chine, la deuxième économie mondiale, se considérait comme faisant partie du Sud global.

« En tant que plus grand pays en développement, la Chine est un membre naturel du Sud global. Il respire le même souffle que les autres pays en développement et partage le même avenir avec eux », a déclaré Han.

Il a également déclaré que la Chine soutenait la voie de développement de ces pays « en accord avec leurs conditions nationales ».

Le terme vaguement défini « Sud global » est revenu fréquemment à l’ONU cette année et est généralement utilisé pour désigner les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

La Chine s’est imposée comme un leader dans le monde en développement, renforçant ses prétentions avec le lancement il y a plus de dix ans de l’initiative de la Ceinture et de la Route de Xi visant à stimuler le développement, les infrastructures et l’influence de la Chine, principalement dans les économies en développement.

La Chine est la deuxième économie mondiale après les États-Unis, avec un PIB de 18 000 milliards de dollars.

Xi était l’un des quatre dirigeants des membres permanents du Conseil de sécurité qui n’ont pas assisté à la réunion de cette année.

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le russe Poutine ont également sauté l’événement, laissant le président américain Joe Biden le seul chef d’un membre permanent du Conseil de sécurité à s’adresser à l’assemblée.