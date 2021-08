La Chine réimpose les restrictions sur les voyages à l’étranger au milieu de la répression pour contrôler la hausse des cas de Covid

L’annonce de l’autorité chinoise de l’immigration mercredi intervient dans un contexte de restrictions nationales de plus en plus strictes à travers le pays. Les efforts renouvelés pour réduire la propagation de Covid-19 interviennent après que le pays a enregistré son plus grand nombre de nouvelles infections quotidiennes depuis des mois.

« Non urgent et non essentiel » Les voyages à l’étranger seront limités, les autorités interrompant la délivrance de passeports ou de documents de sortie, a déclaré Liu Haitao de l’Administration nationale de l’immigration lors d’un point de presse.

Mercredi, la Chine a enregistré 71 cas nationaux de Covid – le nombre le plus élevé depuis janvier. Les responsables de plusieurs villes ont mis en place des tests de masse et imposé un verrouillage local pour empêcher le virus de se propager rapidement. Les autorités chinoises ont déclaré avoir retracé l’épidémie aux passagers d’un vol en provenance de Moscou qui s’est ensuite propagée aux nettoyeurs de Nanjing et à la communauté locale.

Avec environ 500 cas nationaux de Covid ayant été signalés en Chine depuis la mi-juillet, une série de restrictions nationales ont été réintroduites dans certaines régions, notamment la fermeture de centres de transport et l’émission d’ordonnances de séjour à domicile pour empêcher une épidémie généralisée qui pourrait menacer de submerger les installations médicales.

Alors que des restrictions étaient imposées, China Railway a commencé à offrir un remboursement complet pour tous les billets achetés avant le 4 août afin de décourager la mobilité, en disant à ceux qui doivent voyager de prendre les précautions anti-virus appropriées. De même, l’autorité de l’aviation civile chinoise a exigé que les compagnies aériennes nationales remboursent intégralement tous les vols entre mercredi et la fin du mois pour « faire face aux mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 ». Les passagers potentiels qui décident de ne pas voyager peuvent bénéficier du remboursement à tout moment avant le décollage de l’avion, selon l’agence.

