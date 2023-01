La Chine regarde au-delà de Covid alors que les réservations de touristes augmentent pour le Nouvel An lunaire

BEIJING – Les gens en Chine dépassent la pandémie et partent en voyage, données préliminaires pour le spectacle des vacances du Nouvel An lunaire.

“La demande refoulée est libérée alors que de nombreuses personnes se précipitent vers des sites pittoresques, regardent des feux d’artifice et se pressent dans les restaurants et les hôtels”, a déclaré jeudi l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, dans un rapport.

La «vague de sortie» de Covid en Chine se termine rapidement alors que les données officielles montrent une baisse des infections, des hospitalisations et des décès, a-t-il déclaré. “La Chine a rapidement atteint son immunité collective contre Covid, car le gouvernement estime qu’environ 80% de la population a déjà été infectée par Covid.”

Le pays a connu une augmentation des infections à Covid en décembre, tout comme Pékin a mis fin à près de trois ans de recherche stricte des contacts et de contrôles aux frontières. Le Nouvel An lunaire de sept jours, qui a officiellement commencé samedi, est la première grande fête depuis la fin des restrictions chinoises de Covid.

Dans le pays, les réservations de chambres d’hôtes ont plus que doublé par rapport à il y a un an, tandis que les ventes de billets pour les attractions ont plus que quintuplé, selon Trip.com données pour les quatre premiers jours du Nouvel An lunaire.

Le site de réservation de voyages a affirmé que pendant ces quatre jours, les réservations d’hôtels et d’autres activités touristiques ont dépassé les niveaux observés pour la même période en 2019, avant la pandémie.