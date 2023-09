La Chine réfléchit à une loi interdisant les vêtements qui blessent les sentiments des gens (rapport)

Le gouvernement chinois envisage d’adopter une loi qui imposerait des amendes, voire des peines de prison, aux personnes dont les vêtements « blessent les sentiments » d’autrui.

La loi proposée, premièrement rapporté par Bloomberga été publié pour la première fois dans un projet de révisions du Comité permanent de la législature chinoise.

La loi interdirait toute une série de comportements, y compris les tenues vestimentaires ou les discours jugés « préjudiciables à l’esprit du peuple chinois et blessant les sentiments du peuple chinois ».

On ne sait toujours pas à quels moments spécifiques des images ou des propos seraient considérés comme offensants. Mais la sanction pourrait aller d’une amende, équivalant à environ 950 dollars, à l’envoi dans un centre de détention pendant 15 jours.

Le projet de loi a suscité des réactions mitigées. Un avocat, cité dans le rapport, a affirmé sur Weibo que la loi « apporterait certainement une énorme incertitude et ouvrirait grande la porte de commodité à des sanctions arbitraires et non autorisées ».

La loi souligne l’emprise étroite du président chinois Xi Jinping sur le pays après plus d’une décennie au pouvoir.

Plus tôt cette année, la Chine a élargi son cadre juridique pour cibler ceux qui sont censés ou affiliés à une menace à la sécurité nationale, mettant ainsi la pression sur les relations entre les étrangers en Chine et les Chinois travaillant avec des entités étrangères dans tous les domaines.