Le président chinois Xi Jinping, au centre, et les législateurs se réunissent lors de la deuxième session plénière de l’Assemblée populaire nationale au Grand Hall du Peuple, le 8 mars 2021, à Pékin, en Chine. | Kevin Frayer / Getty Images

Un autre coup dur pour Hong Kong.

La Chine intensifie sa répression contre ce qui reste du mouvement pro-démocratie de Hong Kong, cette fois en prenant des mesures pour refondre les règles électorales du territoire pour aider à garantir le pouvoir aux loyalistes de Pékin.

Le Congrès national du peuple chinois a adopté les nouvelles règles dans la loi avec un vote presque unanime lors de sa réunion annuelle cette semaine.

Les changements ciblent directement la manière dont les élections sont conduites à Hong Kong, garantissant que les loyalistes pro-Pékin ont l’avantage dans toutes les élections et écartant davantage les politiciens de l’opposition pro-démocratie (ceux qui n’ont pas encore été arrêtés).

L’objectif, comme l’a dit le Premier ministre chinois Li Keqiang, est de garantir qu’il n’y a que des «patriotes gouvernant Hong Kong». Cela éloigne encore le territoire de la promesse d’un véritable suffrage universel, l’une des revendications des manifestations de 2019.

Cette refonte électorale, qui fait suite à la loi sur la sécurité nationale adoptée cet été et que Pékin utilise pour étouffer l’opposition pro-démocratie à Hong Kong, montre à quel point la Chine est déterminée à consolider son contrôle sur la cité-État. C’est un effort qui s’est intensifié à la suite du mouvement massif et soutenu en faveur de la démocratie en 2019.

Ce dernier mouvement, disent les experts, est une nouvelle érosion du principe «un pays, deux systèmes», le principe qui est censé régir la quasi-indépendance de Hong Kong jusqu’en 2047. La partie «un pays» signifie qu’il fait officiellement partie de la Chine, tandis que la partie «deux systèmes» lui a donné une certaine autonomie, y compris des droits comme la liberté de la presse qui sont absents en Chine continentale.

«Un pays, deux systèmes», c’est fini », m’a dit Carl Minzer, un expert en droit chinois à la Fordham University Law School, dans un e-mail. «Politiquement, Hong Kong telle que nous la connaissons est terminée.»

Comment Hong Kong est arrivé ici

Des manifestations ont éclaté à Hong Kong en 2019 en réponse à un projet de loi controversé sur l’extradition qui, selon les critiques, permettrait au gouvernement chinois de détenir arbitrairement des Hongkongais. La lutte pour cette législation a alimenté des mois de protestations, certaines tendues et violentes.

Le projet de loi a été retiré en septembre 2019, mais les manifestations s’étaient alors transformées en un combat beaucoup plus large pour l’avenir de Hong Kong et de ses institutions démocratiques.

La répression du gouvernement de Hong Kong et de la police contre les manifestations a alimenté les personnalités de l’opposition. En novembre 2019, les candidats pro-démocratie ont remporté d’énormes victoires aux élections des conseils de district locaux, ce qui a été considéré comme une réprimande claire du leadership de Hong Kong (et de la Chine).

La pandémie de coronavirus et les restrictions de distanciation sociale ont entravé les manifestations publiques pendant une grande partie de 2020. Puis, au cours de l’été, la Chine est directement intervenue avec l’adoption d’une loi radicale sur la sécurité nationale, qui ciblait des activités vaguement définies comme le sécessionnisme, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères – essentiellement tout ce qui pourrait être interprété comme portant atteinte au Parti communiste chinois.

Cela a été considéré comme une «condamnation à mort» pour les libertés démocratiques de Hong Kong et sa quasi-autonomie par rapport à la Chine continentale. Les infractions étaient si largement et vaguement définies que beaucoup craignaient d’être utilisées comme arme pour s’en prendre à quiconque était considéré comme trop critique ou trop ouvertement contre les autorités de Hong Kong ou le gouvernement chinois.

Cela a déjà commencé à se produire. Des dizaines de personnalités pro-démocratie ont été arrêtées en vertu de cette loi plus tôt cette année. En février, 47 personnes ont été officiellement accusées de violation de la loi sur la sécurité nationale et de complot en vue de commettre une subversion. Leur crime? Participer et aider à organiser des élections primaires non officielles pour les élections encore reportées du Conseil législatif.

Maintenant, la Chine va directement après ces élections avec ces nouvelles règles. C’est une tentative d’éradiquer toute influence laissée par l’opposition pro-démocratie.

Ce que nous savons des changements de règles électorales à Hong Kong

L’un des changements concerne l’élection du directeur général de Hong Kong, qui est prévue pour 2022. (Le directeur général actuel est la loyaliste de Pékin Carrie Lam.) À l’heure actuelle, un comité électoral de 1200 personnes sélectionne le directeur général. Il est déjà rempli de fidèles de Pékin tel qu’il est, et ce comité électoral augmentera de 300 membres à 1500.

Ce comité élargi jouera également un rôle dans la sélection de nouveaux membres du Conseil législatif (LegCo), qui devrait passer de 70 à 90 membres. Les élections du LegCo étaient censées avoir lieu en septembre dernier, mais le gouvernement de Hong Kong a continué de les reporter, citant la pandémie de coronavirus. (Hong Kong a enregistré environ 200 nouvelles infections au cours des 14 derniers jours.)

Le LegCo avait déjà une majorité pro-Pékin, et seuls certains membres du LegCo sont élus directement, mais Pékin prévoit de réduire ces sièges et installera – probablement par le biais du Comité électoral – un groupe de membres pro-Pékin.

Tout cela pour s’assurer que ceux qui servent dans le gouvernement de Hong Kong sont suffisamment «patriotiques» – ce qui est une manière euphémiste de dire qu’ils ont prouvé leur fidélité à la Chine.

Il y a encore des détails qui émergent sur la manière exacte dont ces changements seront mis en œuvre et quand ils entreront en vigueur, mais le plus grand à retenir est clair: la Chine veut écraser toute influence du mouvement pro-démocratie au sein des institutions de Hong Kong.

La balance était déjà fortement inclinée en faveur du bloc pro-Pékin à Hong Kong. Maintenant, la Chine est en train de démanteler complètement la balance.

Pourquoi la Chine fait-il cela est une question à laquelle il est plus difficile de répondre. Jacques deLisle, expert en droit et politique chinois à la Carey Law School de l’Université de Pennsylvanie, m’a dit qu’il y avait deux théories.

Le premier est que la Chine continue de voir Hong Kong et son mouvement démocratique comme une menace. Même si cette menace peut être un peu exagérée, il s’agit d’une autre tentative du président Xi Jinping et du Parti communiste chinois qu’il dirige pour durcir et exercer leur pouvoir sur le territoire.

L’autre est que la Chine ne se soucie plus vraiment de l’optique d’intercéder à Hong Kong. «Xi Jinping et les gens autour de lui ont cette attitude de« Nous contrôlons ici. Et nous allons affirmer notre autorité. Nous le faisons sur le continent, et nous n’allons certainement pas être beaucoup plus laxistes à ce sujet à Hong Kong », m’a dit deLisle.

À certains égards, la Chine semble tirer les leçons des élections des conseils de district de 2019, qui sont des positions locales qui traitent souvent de problèmes quotidiens de qualité de vie. Mais la puissante démonstration du camp pro-démocratie a prouvé que même dans le système partiellement démocratique de Hong Kong, ils pouvaient encore exercer une influence.

Tout cela est une sombre nouvelle pour le mouvement pro-démocratie de Hong Kong. Même si les États-Unis et leurs partenaires condamnent la Chine et Xi pour ces mesures, l’administration Biden et les partenaires internationaux sont probablement limités dans ce qu’ils peuvent faire pour faire pression sur Pékin.

Le secrétaire d’État Blinken, s’exprimant lors d’une audition à la Chambre cette semaine, a déclaré aux législateurs que les États-Unis doivent «continuer à appliquer les sanctions, par exemple, contre les personnes responsables d’avoir commis des actes répressifs à Hong Kong».

Mais il est peu probable que cela annule la dernière tentative de la Chine de démanteler le mouvement pro-démocratie de Hong Kong.