La Chine réduit son taux à 1 an, mais laisse de manière inattendue son taux à 5 ans inchangé

La banque centrale chinoise a abaissé lundi son taux préférentiel sur un an, tout en laissant son taux sur cinq ans inchangé. Les décisions sont plus faibles que les attentes d’une intervention politique plus musclée suite à une série de données indiquant une dynamique de croissance défaillante dans la deuxième économie mondiale.

La Banque populaire de Chine a réduit son taux préférentiel de prêt à un an – le point de référence de la plupart des prêts aux ménages et aux entreprises en Chine – de 10 points de base, passant de 3,55% à 3,45%, juste en deçà de l’attente consensuelle d’une réduction de 15 points de base dans un Sondage Reuters. C’était la deuxième fois que la Chine réduisait ce taux en trois mois.

La PBOC a laissé son taux préférentiel sur cinq ans – le taux de référence de la plupart des prêts hypothécaires – inchangé à 4,2%, tandis que les économistes s’attendaient à une baisse de 15 points de base.

Les actions de lundi font suite à des baisses surprises de ses taux de prêt à court et moyen termes mardi dernier après qu’une série de données économiques aient indiqué une faible croissance du crédit et des risques de déflation émergents, intensifiant les craintes d’un ralentissement rapide de l’économie.

Les risques de défaut dans l’immobilier et les paiements manqués sur certains produits fiduciaires liés au système bancaire parallèle effraient davantage les investisseurs et les décideurs.

La PBOC avait abaissé le taux de 401 milliards de yuans (55,25 milliards de dollars) de prêts à moyen terme d’un an à certaines institutions financières de 15 points de base à 2,50% contre 2,65% auparavant. Les taux des facilités de prêt au jour le jour, à sept jours et à un mois ont chacun été réduits de 10 points de base à 2,65 %, 2,8 % et 3,15 %, respectivement.