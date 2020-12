Pékin a décidé d’abaisser l’âge de la responsabilité pénale, rendant les enfants aussi jeunes que 12 ans responsables de crimes «abominables», tels que meurtre, lésions corporelles graves et autres violences extrêmes.

Le Comité permanent du Congrès national du peuple chinois a voté samedi pour la nouvelle disposition. Les modifications apportées au code pénal du pays devraient entrer en vigueur le 1er mars de l’année prochaine.

Jusqu’à présent, l’âge de la responsabilité pénale en Chine pour la plupart des infractions était de 16 ans. Cependant, les enfants qui ont commis des crimes graves tels que le meurtre avec préméditation sont déjà tenus pour responsables à partir de l’âge de 14 ans. Cette décision aurait été motivée par une augmentation de la criminalité juvénile que le pays a connue de 2018 à 2019.

Avant ce pic, les taux de criminalité chez les enfants diminuaient progressivement depuis environ cinq ans. Les crimes de choix parmi les délinquants âgés de moins de 14 ans comprenaient le vol, le vol qualifié, les blessures intentionnelles et même le viol, selon un rapport publié en juin par le Parquet populaire suprême.

La modification des lois du pays rapproche la Chine des pays ayant l’âge le plus bas de la responsabilité pénale. En Angleterre et au Pays de Galles, par exemple, les enfants peuvent être poursuivis à partir de l’âge de 10 ans. Les lois en Thaïlande sont encore plus strictes, car les jeunes contrevenants peuvent comparaître devant les tribunaux à l’âge de sept ans seulement.

