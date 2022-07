La Chine réduit le temps de quarantaine COVID pour les voyageurs internationaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine a réduit de moitié le temps de quarantaine pour les voyageurs entrants mardi, dans un assouplissement majeur des restrictions COVID-19 qui ont dissuadé les voyages transfrontaliers et ont entraîné des vols internationaux à seulement 2% des niveaux pré-pandémiques.

La quarantaine dans les installations centralisées a été réduite à sept jours au lieu de 14, et la surveillance de la santé à domicile qui a suivi a été réduite à trois jours au lieu de sept, a indiqué la Commission nationale de la santé.

L’adhésion de la Chine à des mesures anti-COVID strictes alors même que le reste du monde essaie de vivre avec le virus a mis à mal son économie, frustré les entreprises et exaspéré bon nombre des millions de personnes prises dans des fermetures draconiennes dans des villes comme Shanghai.

Ces derniers mois, la Chine a prudemment assoupli les restrictions imposées aux voyageurs transfrontaliers, les responsables de la santé affirmant que la période d’incubation plus courte de la variante Omicron permet un ajustement du temps de quarantaine.

Et plus tôt ce mois-ci, le régulateur chinois de l’aviation a déclaré qu’il avait été en contact avec certains pays pour augmenter régulièrement le nombre de vols au second semestre 2022.

Les nouvelles règles de quarantaine ont été bien accueillies par les groupes de pression commerciaux américains, britanniques et européens en Chine.

“Cela contribuera, espérons-le, à accroître les échanges commerciaux et à endiguer l’exode des talents internationaux, dont certains arrivent à avoir eu trois ans de séparation avec leur famille et leurs amis à l’étranger”, a déclaré à Reuters la Chambre de commerce britannique en Chine.

Tout en saluant le changement, la Chambre de commerce européenne en Chine a averti qu’il restait à voir si toutes les autorités locales suivraient les nouvelles règles plus assouplies.

Les marchés boursiers ont augmenté à Hong Kong et sur le continent, l’indice Hang Seng annulant ses pertes et progressant de 0,9 % et l’indice CSI300 gagnant 1 %.

Les actions des entreprises touristiques du continent ont bondi de plus de 5%.

EN CLAIR

Pékin et Shanghai n’ont signalé mardi aucune nouvelle infection locale au COVID, la première fois que les deux villes étaient en clair simultanément depuis fin février.

Leur nombre de cas quotidiens est tombé à un chiffre au cours de la semaine dernière, permettant à Shanghai de reprendre progressivement ses repas dans les restaurants et à Pékin de rouvrir certains lieux de loisirs, dont l’Universal Beijing Resort.

Le Shanghai Disney Resort de Walt Disney Co a annoncé mardi qu’il rouvrirait le parc à thème Disneyland le 30 juin; il était fermé depuis plus de trois mois.

Les autorités, cependant, ont été catégoriques sur la soi-disant approche dynamique du zéro COVID du gouvernement, une politique de signature du président Xi Jinping qui vise à empêcher les poussées de se propager au fur et à mesure qu’elles surviennent, reste en place.

Pékin « lutterait contre toute nouvelle épidémie dès le début et avec rapidité et briserait résolument leur canal de transmission », a déclaré Cai Qi, le plus haut chef du Parti communiste de la ville, cité dans un rapport du Beijing Daily, soutenu par le parti.

Plus tôt lundi, le Beijing Daily a apparemment mal cité Cai disant que la ville maintiendrait son effort de contrôle du COVID pendant « les cinq prochaines années ».

Le journal a ensuite supprimé la référence et son chef, Zhao Jingyun, a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur, mais cela n’a pas empêché une certaine suspicion parmi le public.

“Ce n’était sûrement pas une erreur ! C’est destiné à sonder l’opinion publique !” a déclaré un utilisateur de la plateforme de médias sociaux Weibo.

Un autre utilisateur de Weibo a déclaré que même si c’était une erreur, “au moins les plus hauts gradés sont maintenant conscients de l’impuissance que nous ressentons tous et de la façon dont nous détestons les politiques actuelles de lutte contre l’épidémie”.