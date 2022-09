La Chine réduit la rhétorique taiwanaise ; Détroit de transit États-Unis, Canada

BEIJING (AP) – La Chine a atténué mercredi sa rhétorique sur Taiwan, affirmant qu’il était inévitable que l’île autonome passe sous son contrôle, mais qu’elle encouragerait les efforts pour y parvenir pacifiquement.

Les commentaires sont intervenus un jour après que les marines américaine et canadienne ont traversé le détroit entre la Chine et Taïwan.

Ils ne semblent pas signaler un changement de politique autant qu’une tentative plus large de calmer les eaux sur plusieurs fronts à l’approche d’une grande réunion du Parti communiste au pouvoir le mois prochain.

“Je voudrais réitérer que … nous sommes prêts à œuvrer pour la perspective d’une réunification pacifique avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts”, a déclaré Ma Xiaoguang, porte-parole du gouvernement à Taïwan, interrogé sur les inquiétudes croissantes que la Chine pourrait recourir à la force.

La Chine a mené d’importants exercices militaires autour de l’île le mois dernier en réponse à une visite de la députée américaine Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants.

Le ministère chinois de la Défense, pour la deuxième fois ces dernières semaines, a noté le passage de navires de guerre américains dans le détroit de Taiwan, mais s’est abstenu de le qualifier de provocateur, comme il l’avait fait plus tôt cette année.

Les forces chinoises ont surveillé l’USS Higgins, un destroyer lance-missiles, et une frégate canadienne, le NCSM Vancouver, a déclaré le porte-parole, le colonel Shi Yi, dans un communiqué. Il a ajouté que les militaires défendront résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale.

La marine américaine a déclaré dans un communiqué que la manœuvre conjointe de mardi “démontre l’engagement des États-Unis et de nos alliés et partenaires en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

The Associated Press