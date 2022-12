La Chine recule sur les tests et les exigences de quarantaine au milieu de l’indignation du verrouillage

Le régime communiste en Chine assouplit certaines de ses politiques strictes de “zéro-COVID” après que les manifestations anti-lockdown dans les grandes villes chinoises ont conduit à de violents affrontements avec les autorités de l’État.

La Commission nationale chinoise de la santé a déclaré mercredi que les personnes atteintes de cas asymptomatiques de COVID-19 et celles présentant des symptômes légers peuvent désormais s’isoler à la maison au lieu d’être forcées dans une installation de quarantaine gérée par l’État. De plus, les autorités assouplissent les exigences de test et les restrictions de voyage à l’intérieur du pays, selon un plan en 10 points délivré par l’autorité sanitaire.

“Les personnes asymptomatiques et les cas bénins peuvent être isolés à domicile tout en renforçant la surveillance de la santé, et ils peuvent être transférés dans des hôpitaux désignés pour un traitement en temps opportun si leur état s’aggrave”, a déclaré le NHC.

De plus, dans un changement radical, les verrouillages seront désormais limités aux étages et aux immeubles d’appartements individuels au lieu de quartiers ou de quartiers entiers. La vérification des tests d’acide nucléique sur une application pour smartphone n’est plus nécessaire pour se rendre dans la plupart des lieux, à l’exception des crèches, des maisons de retraite et des écoles. Les restrictions sur l’achat de médicaments contre le rhume et la grippe en vente libre ont également été levées. Les entreprises seront autorisées à rouvrir dans les “zones non à haut risque”. De plus, les écoles ont reçu pour instruction de rétablir l’apprentissage en personne là où il n’y a pas d’épidémie de virus.

Les derniers changements sont de “petits pas” dans un processus graduel visant à mettre fin aux restrictions, a déclaré Liang Wannian, membre d’un groupe d’experts conseillant la Commission nationale de la santé, lors d’une conférence de presse.

“Nous allons l’examiner, l’étudier, le juger et l’analyser à nouveau”, a déclaré Liang, l’un des plus éminents experts chinois de la lutte contre l’épidémie.

L’objectif du gouvernement est “de revenir à l’état d’avant l’épidémie, mais la réalisation de l’objectif doit avoir des conditions”, a déclaré Liang.

Ces changements mettent la Chine en phase avec le reste du monde, alors que les pays se sont éloignés des restrictions d’urgence en cas de pandémie et apprennent à vivre avec le COVID-19.

Cependant, la Chine n’a pas inversé sa politique jusqu’à ce que des manifestations éclatent à la suite de la mort d’au moins 10 personnes piégées dans un immeuble qui a pris feu pendant le confinement. Les personnes brûlées vives n’ont pas pu s’échapper du bâtiment car les sorties de secours auraient été bloquées par des barrières pandémiques.

L’indignation du public face aux décès s’est exprimée lors de manifestations de masse généralisées contre la politique draconienne du “zéro-COVID” de la Chine. À Shanghai, certains manifestants ont crié la demande politiquement explosive du président chinois Xi Jinping, la figure la plus influente de la Chine depuis des décennies, de démissionner.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des policiers traînant des manifestants en garde à vue et dispersant des manifestations avec du gaz poivré et d’autres tactiques anti-émeutes. Un journaliste de la BBC couvrant les manifestations a été arrêté et aurait été battu par la police, et des forces de l’ordre en tenue de protection contre les matières dangereuses ont été déployées pour réprimer violemment les manifestants à Guangzhou.

La Chine n’a pas officiellement déclaré que les changements dans les politiques COVID-19 étaient en réponse aux protestations. L’assouplissement est conforme aux promesses de réduire le coût humain du “zéro-COVID”, y compris les changements annoncés avant les manifestations qui comprenaient des quarantaines plus courtes pour les voyageurs en provenance de l’étranger.

Pourtant, les changements interviennent alors que les autorités chinoises ont signalé une augmentation des infections au COVID-19 qui a commencé en octobre. Mercredi, le gouvernement a signalé 25 231 nouveaux cas, dont 20 912 sans symptômes.

Le gouvernement de Xi a présenté le “zéro-COVID” comme preuve de la supériorité du système chinois par rapport aux États-Unis et aux pays occidentaux. Le nombre officiel de morts en Chine est de 5 235 depuis le début de la pandémie, contre 1,1 million aux États-Unis.

Pékin n’a pas révoqué son objectif de mettre fin à la transmission du virus, qui a tué 6,6 millions de personnes dans le monde.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.